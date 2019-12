Fabio Canino/ “La moglie di un calciatore famoso mi ha scritto. Era terrorizzata…”

Fabio Canino a “La Vita in Diretta” per promuovere lo spettacolo “La piccola bottega degli orrori”, in scena dal 3 al 22 dicembre al Teatro Sala Umberto di via della Mercede 50 a Roma. Ma l’intervista si snoda partendo dalla famiglia del noto personaggio televisivo. «Quando sono mancati i miei genitori io e mio fratello siamo andati a casa e lì ho trovato i ritagli di giornale, locandine e foto. Mi si è fermato il cuore in quel momento. Immagini quell’amore, ma vederlo… Mi colpì tantissimo». E ovviamente non si può non parlare di Ballando con le Stelle e quindi sui giurati: «Con chi andrei a cena? Con tutti. Con chi ballerei? Con Carolyn Smit. Ritiro spirituale? Con Selvaggia Lucarelli». Ma lì ha avuto uno scontro con Nunzia De Girolamo. «Se una persona mi sta antipatica, resta tale. Non faccio finta. Alla festa di Ballando non ci siamo neppure salutati». E da lei ha ricevuto un videomessaggio…

FABIO CANINO A LA VITA IN DIRETTA “LA MOGLIE DI UN CALCIATORE FAMOSO MI HA SCRITTO…”

«È passato un po’ di tempo, tutto superato? Abbiamo una cosa in comune: la passione per il vino. Il tuo l’ho provato, il mio lo proverai a breve, così sarai meno severo e cattivello», ha detto Nunzia De Girolamo. Fabio Canino allora ha risposto: «Pace fatta, voglio assaggiare il tuo vino. Chi era iena tra i concorrenti? A parte lei nessuno». Si passa alle celebri palette di Ballando con le Stelle, quindi deve tornare a dare dei giudizi. «Massimo Ranieri? Un grande artista, voto 8. Alba Parietti? Quella poi si arrabbia, diamole 7. Milly Carlucci? 86. Ma volentieri: è veramente una bella persona, come poche». Ma Fabio Canino ha scritto anche un libro, “Le parole che mancano al cuore” su due calciatori gay. «Parla d’amore, è una storia inventata. La storia di un calciatore famoso mi ha scritto chiedendomi se parlassi di suo marito. Ma pensa che vita fa questa…». Infine, sullo spettacolo: «Canto, ballo e faccio un tango. Se volete venire a darmi dei voti bassi… Comunque è un’esperienza meravigliosa».

