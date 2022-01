Fabio Canino, mamma morta di ictus/ L’ultimo periodo in carrozzina poi il decesso

La mamma di Fabio Canino è morta anni fa a seguito di un ictus. La donna non era deceduta a seguito dell’ischemia, ma l’evento aveva stravolto la sua vita, costringendola a vivere gli ultimi anni sulle sedia a rotelle. Di mamma e anche di papà, il giudice di Ballando con le Stelle ne aveva parlato durante un’ospitata al programma di Canale 5, Verissimo, gennaio 2016, in cui raccontava: “Detto così pratico non l’ho detto o almeno non quanto uno lo dovrebbe dire. Io poi specialmente quando nell’ultimo periodo non stavano bene dovevo alleggerire il clima, fare le battute e fare il solito Fabio. Dovevo fare finta che niente fosse cambiato”.

Fino all’ultimo Fabio Canino ha cercato di stare vicino ai suoi genitori e alla sua mamma, facendoli sentire importante, e facendo ad esempio credere alla madre di avere ancora bisogno di lei. “Anche se avessero 200 anni sono i tuoi genitori – ha raccontato il conduttore sempre a Verissimo, ricordando il decesso di entrambi i genitori – ho dovuto fare i conti da solo perché puoi avere anche 200 persone ma sei solo e ho voluto fermarmi e cercare una calma. Mi sono reso conto che la vita era cambiata perché io non essendomi fatto una famiglia il mio riferimento era la mia famiglia di origine. Il testimone passava a me e non era semplice”.

FABIO CANINO, LA MAMMA MORTE DI ICTUS: L’ULTIMO PERIODO VISSUTO AL SUO FIANCO

Nel periodo in cui la mamma di Fabio Canino si ammalò, lo stesso presentatore stava facendo molta televisione, ma decise comunque di fermarsi per stare a Firenze il più tempo possibile, dove viveva appunto la madre. Nonostante le molte occasioni di lavoro, il giudice di Ballando ha preferito restare a fianco dei propri genitori, di modo poi da non avere rimpianti una volta che entrambi se ne fossero andati.

Fabio Canino aveva parlato dei suoi genitori e della mamma, anche durante una ospitata a Vieni da Me su Rai Due (maggio 2019), all’epoca condotto ancora da Caterina Balivo, spiegando: “I miei genitori mi fanno molto emozionare, ancora oggi guardo le foto dei miei che non ci sono più e patisco un po’. Si dice che uno da grande dovrebbe essere pronto alla scomparsa di mamma e papà, ma non è vero, accetto questa malinconia legata a tanti episodi”.

