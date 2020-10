Fabio Canino vs Simona Tagli “Castità? Fate sesso!”/ “Siete persone belle come altre”

Scontro tra Fabio Canino e Simona Tagli a La Vita in Diretta. In studio Alberto Matano stava discutendo con i suoi ospiti di castità, sesso e amore e quindi ha chiesto un parere alla showgirl, che ha dichiarato di non avere rapporti fisici con gli uomini da diversi anni. “Ad oggi posso dire che l’amore non si può catalogare solo nella sessualità, l’amore è ben altro e se ne può parlare in altri termini. Si può sublimare il concetto di amore”, ha raccontato Simona Tagli in collegamento. Inoltre, ha spiegato di aver fatto un voto alla Madonna di Lourdes. “In attesa che arrivi la persona che mi possa far cambiare idea, non sul piano fisico ma sentimentale, mantengo la mia posizione, ma non ho nulla da dire contro gli uomini”, ha proseguito Simona Tagli. Allora Fabio Canino in studio le ha chiesto se le è servito. “Io la mia grazia l’ho ottenuta. Era partito come un fioretto, uno slancio dell’anima, ma nel frattempo ho fatto questo viaggio interiore che mi ha fatto toccare le corde dell’anima, quindi ad oggi sublimare l’amore vuol dire non partire dall’alchimia”. Ed è a questo punto che si è arrivati alla lite.

FABIO CANINO VS SIMONA TAGLI SU SESSO E CASTITÀ

“Il sesso va bene, purché ci sia amore”, ha affermato Simone Tagli a La Vita in Diretta. In sottofondo si è sentito uno stizzito Fabio Canino: “Ma figurati”. Allora la showgirl ha replicato spiegando che secondo lei “si è fatto abuso di questa sfaccettatura dell’amore”. Ma l’attore non ne ha potuto più e si è lasciato andare ad uno sfogo: “Ognuno deciderà per sé. Se a qualcuno piace far sesso anche senza amore… Se ci fosse sarebbe meglio. Per cui fate l’amore, fate sesso se vi piace, non vi preoccupate. Siete persone belle come le altre”. In collegamento col programma di Alberto Matano, Simona Tagli ha voluto replicare subito a Fabio Canino: “Non è un discorso morale, ma noto anche tra amiche l’esigenza di conoscere fisicamente un’altra persona per poi ritrovarsi deluse”. Il botta e risposta è andato avanti con Maddalena Corvaglia che ad esempio ha detto che è meglio fare sesso senza dirlo che ostentare la propria castità. “Uno può essere deluso anche senza fare sesso e non è che se uno ci fa sesso sbaglia di più”, ha però tirato dritto Fabio Canino rispondendo a Simona Tagli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA