Fabio Cannavaro è stato scelto come nuovo CT della nazionale dell'Uzbekistan con cui parteciperà ai Mondiali 2026

Fabio Cannavaro scelto come CT dall’Uzbekistan

Dopo la nomina di Gennaro Gattuso come nuovo CT dell’Italia anche un altro degli eroi dell’ultima cavalcata azzurra nella competizione FIFA prende il comando di una selezione nazionale, in questo caso però l’accordo è stato trovato per la certezza sulla partecipazione ai prossimi Mondiali 2026 di Messico, Canada e Usa. L’ex calciatore in questione è il capitano Fabio Cannavaro che continua la sua avventura in panchina fuori dall’Italia accettando l’incarico offerto dall’Uzbekistan, una delle prime squadre a qualificarsi raggiungendo una storica prima partecipazione alla competizione.

L’ex difensore di Juventus e Parma ha deciso di accettare l’incarico in una situazione che lo vedeva senza una squadra dopo l’esperienza dello scorso anno in Croazia sulla panchina della Dinamo Zagabria con la quale non è riuscito a conquistare il titolo chiudendo però a pari punti con il Rijeka primo classificato. Nello stesso campionato poi Cannavaro si è dovuto scontrare proprio con Gattuso, alla guida dell’Hajduk Spalato, in una sfida che potrebbe riproporsi anche con le nazionali in caso di qualificazione da parte della squadra azzurra.

La particolare carriera da allenatore di Fabio Cannavaro

L’avventura in Uzbekistan di Cannavaro come detto è solo l’ultima delle sue esperienze fuori dall’Italia e dall’Europa, nel 2011 infatti dopo aver detto addio al calcio assume il ruolo di vice nella sua squadra, l’Al Ahli Dubai, dopo un anno è uno dei primi a scommettere sul campionato cinese andando ad allenare il Guangzhou insieme al suo mentore Marcello Lippi. L’avventura dura solo un anno e l’ex capitano azzurro decide di volare in Arabia Saudita dopo per una stagione guiderà l’Al Nassr, i trionfi iniziano ad arrivare l’anno successivo con il ritorno in Cina sulla panchina del Tianjin Quanjian con cui otterrà la promozione in prima categoria.

Dopo il successo viene chiamato nuovamente dal Guangzhou dove rimarrà per quattro anni vincendo un campionato cinese e una supercoppa, dopo la crisi economica delle squadre cinesi causata dal blocco del governo e dalla pandemia Covid decide di rescindere il suo contratto e l’anno successivo firma per il Benevento in Serie B, lasciando però a febbraio. Nell’aprile 2024 viene messo alla guida di un Udinese in crisi e a rischio retrocessione ma che riuscirà a salvare all’ultima giornata vincendo contro il Frosinone, in estate però non viene confermato per sostituirlo con l’attuale tecnico bianconero.