Fabio Capello fa piangere Ilaria D’Amico/ Il ricordo di Paolo Rossi: “Pensiero…”

La morte di Paolo Rossi è stato un colpo durissimo per il mondo del calcio, già provato per l’addio improvviso di Diego Armando Maradona. Anche Fabio Capello ha voluto ricordare Rossi negli studi di Sky, augurandosi come prima cosa che l’ex centravanti campione del mondo e Maradona possano ora divertirsi insieme, in cielo, su un campo di calcio. Parole davvero molto toccanti, che hanno conquistato i presenti e fatto scendere anche qualche lacrime. In particolare a commuoversi è stata Ilaria d’Amico che di Paolo Rossi ha un ricordo molto vivo e forte visto che, ai tempi della sua avventura a Sky Calcio Show, ha lavorato al suo fianco oltre che a quello di Capello.

Fabio Capello si commuove ricordando Paolo Rossi, e su Maradona…

Fabio Capello ha avuto modo di conoscere Paolo Rossi in più di un’occasione, partendo dai tempi della Juventus, poi nelle nuove vesti di commentatore proprio negli studi di Sky. Ricordandolo, ha così dichiarato: “Il mio pensiero su Paolo? Pensiero che va dal campo d’allenamento della Juventus, con tutto quello che abbiamo detto calcisticamente all’uomo che ho conosciuto dopo, quando si lavorava insieme in televisione”. Capello, nonostante il suo essere sempre tutto d’un pezzo, non è riuscito a trattenere la commozione, così come alcuni dei presenti. “Ma soprattutto un pensiero: state giocando, vi state divertendo tu e Diego. Allenatevi bene perché quando arriverò io vi farò correre.” ha poi concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA