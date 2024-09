L’amore di Fabio Caressa per sua moglie Benedetta Parodi e il curioso ‘patto del pigiama’

Forse non tutti sanno che il celebre telecronista di Sky, Fabio Caressa, e la famosa presentatrice televisiva Benedetta Parodi fanno coppia fissa da tempo. Insieme da quasi trent’anni, il giornalista ha spiegato il suo punto di vista sulla longevità del loro amore, facendo riferimento al fondamentale ‘patto del pigiama’ che avrebbe bonariamente siglato con Benedetta. “In cosa consiste questo patto? Mai stare in pigiama o in tuta. Ora, lei la tuta la mette. Allora, la metto anche io, poi mi guardo, mi faccio schifo, la tolgo e la abbandono per terra”, ha raccontato lui tra il serio ei l faceto in una divertente intervista al Corriere della Sera.

Matilde, Eleonora, Diego, chi sono figli di Benedetta Parodi e Fabio Caressa/ "Liberi di essere loro stessi"

Benché stiano insieme da tanti anni, con la conduttrice di Bake Off Italia c’è ancora una grandissima sintonia e questo traguardo è sicuramente frutto di tanto impegno quotidiano, di tante attenzioni l’uno nei confronti dell’altro. Eppure all’apparenza Fabio e Benedetta potrebbero sembrare una coppia atipica, non molto romantica e di certo non plateale.

Fabio Caressa, marito Benedetta Parodi/ "Il sogno della nostra vita? Aprire telecamere sulla nostra cucina"

Fabio Caressa e Benedetta Parodi, no al romanticismo sì alla complicità: “Se uno tende al divismo, l’altro lo tira giù”

Proprio nell’intervista menzionata poc’anzi, Fabio Caressa e sua moglie Benedetta Parodi hanno ammesso di non essere in alcun modo una coppia troppo romantica. A tenerli uniti infatti non c’è il romanticismo fino a se stresso, ma una serie di valori in cui si rispecchiano entrambi, un’intesa che si rafforza giorno dopo giorno.

Così come si rafforza il sentimento genuino e profondo che vince anche l’insidiosa tentazione del divismo. “Se uno tende al divismo, l’altro lo tira subito giù”, ha assicurato Fabio Caressa tessendo le lodi della sua dolce metà Benedetta Parodi.

Bake Off Italia 2024, chi sono i concorrenti della 12ma edizione?/ Giudici, quando inizia e dove vederlo