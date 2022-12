Fabio Caressa e Benedetta Parodi, com’è nato l’amore/ Nessun colpo di fulmine ma…

Benedetta Parodi e Fabio Caressa: ecco come è nato l’amore

Benedetta Parodi e Fabio Caressa, ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, formano una delle coppie più belle e stabili del mondo dello show business. Innamorati, uniti e complici come il primo giorno, Benedetta e Caressa stanno insieme da tantissimi anni. Il primo incontro risale al 1997 quando lei aveva solo 25 anni e lui 29. Tra i due, però, nessuno colpo di fulmine. “Benedetta aveva i capelli nerissimi, le unghie blu con le stelle, mi sembrò un pò dark“, ha confessato il giornalista in un’intervista di coppia rilasciata al Corriere della Sera.

“Lo invitai io, ma solo perché avevo sempre bisogno di persone che mi accompagnassero a vedere i film su cui lavoravo. Il film era Romeo e Giulietta con DiCaprio, Fabio venne solo perché aveva altre mire”, le parole della più piccola delle sorelle Parodi.

Dal primo appuntamento al matrimonio

Dopo aver capito di volere un futuro insieme, Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono andati subito a convivere. L’amore dei due è stato così coronato con il matrimonio. Benedetta e Caressa sono sposati da ben 23 anni. Ogni anno, in occasione dell’anniversario, i due non perdono occasione per condividere la loro felicità con i fan pubblicando sui social le foto dei festeggiamenti. I frutti del loro amore sono Matilde, Eleonora e Diego con cui la Parodi, spesso, si diverte a cucinare.

Ma qual è il segreto della felicità e dell’unione della coppia? “Accettare gli spazi di libertà dell’altro, rispettare le sue passioni, condividere problemi e valori”, hanno raccontato i due al Corriere della Sera.

