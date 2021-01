Fabio Caressa/ Il re delle polemiche, dello sport e di casa Parodi!

Fabio Caressa e la lite con Sinisa Mihajlovic

Fabio Caressa è il re delle polemiche. Possiamo dirlo? Sicuramente sì. Ogni volta che è in tv per una telecronaca il popolo dei social gli si rivolta contro. Qualcuno lo accusa di essere di parte, altri ancora di non essere in grado di fare una cronaca, altri ancora di non saper nemmeno porre qualche domanda e ai suoi ospiti. Ciliegina sulla torta, proprio qualche settimana fa, è arrivata l’acceso botta e risposta con Sinisa Mihajlovic. Il tecnico del Bologna aveva accusato il telecronista di non aver dato il giusto spazio all’impresa felsinea sul campo dell’Inter e lo aveva etichettato come “il marito di quella Benedetta Parodi”. La risposta di Caressa è arrivata a ‘Deejay Football Club’: “L’unica cosa fastidiosa e lo voglio dire, ma non per me che non me ne frega proprio niente, è il concetto che avere una compagna di successo accanto sia disdicevole. Questa cosa per chi ha due figlie come me è una cosa, nel 2020, un po’ grave”.

Fabio Caressa da casa Parodi al palco di Danza con Me

Sì Fabio Caressa non è solo un famoso giornalista e cronista ma è anche il marito di Benedetta Parodi e, quindi, il cognato di Cristina. I due si sono sposati nel 1999 e dal loro matrimonio sono nate proprio le tre figlie che ha citato nel battibecco con Mihajlovic ovvero Matilde (nata il 5 settembre 2002), Eleonora (nata il 20 ottobre 2004) e Diego, l’ultimo arrivato nel 2009. Aveva poco meno di 20 anni quando ha iniziato la sua carriera da giornalista e cronaca per Canale 66, emittente locale romana legata a TeleRoma 56, dove conduceva una rubrica settimanale di calcio internazionale denominata Golmania. E’ Sandro Piccinini poi a notarlo portando alla conduzione del TG sportivo. Da lì in poi la sua carriera ha inanellato una serie di successi che dalle emittenti locali lo hanno portato a quelle nazionali finendo su Tele+ e poi Sky già alla fine degli anni ’90. Questa sera, invece, ad ospitarlo ci penserà Roberto Bolle nel suo Danza con Me in onda su Rai1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA