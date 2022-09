Fabio Caressa, marito Benedetta Parodi e figli/ “23 anni insieme… Quanto amore”

Benedetta Parodi e Fabio Caressa: il primo incontro non si scorda mai

Fabio Caressa, Matilde, Diego ed Eleonora sono il marito e i figli di Benedetta Parodi. 23 anni di amore per una delle coppie più longeve della tv! La coppia è felicemente sposata dall’11 luglio 1999 e da allora non si sono mai più lasciati. Mai una crisi tra i due che quest’anno hanno festeggiato il 23esimo anniversario di matrimonio con una splendida vacanza sulla costa smeralda con tutta la famiglia al seguito. La conduttrice di Bake Off Italia sui social ha voluto celebrare questo importantissimo anniversario di matrimonio con una foto e una dedica speciale: “23 anni insieme… Quanto amore, quanta pazienza”. La coppia è unita da sempre e qualche mese fa proprio nel salotto televisivo di Verissimo da Silvia Toffanin ha raccontato del loro grande amore.

“Ci completiamo come equilibrio ma anche dal punto di vista personale, fin da subito ci siamo instradati” ha confessato la conduttrice televisiva che è legata al telecronista sportivo da tantissimi anni. Proprio la Parodi ha rivelato un aneddoto su una loro cena finita in malo modo: “purtroppo si incendiò la padella e il sistema iniziò a squillare. Una serata drammatica. Pensavo che non si sarebbe concluso nulla”.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa: “quando c’è un problema lo si affronta subito”

Una cena che Benedetta Parodi e Fabio Caressa ancora oggi ricordano con il sorriso sulle labbra perchè, secondo la conduttrice la cosa importante è: “quando queste cose vengono prese con simpatia si guadagnano dei punti”. Sul segreto del loro matrimonio che dura da 23 anni la Parodi ha detto: “noi abbiamo una regola: quando c’è un problema lo si affronta subito, senza farlo incancrenire. Non dobbiamo farlo ingigantire. Noi siamo un po’ come un’azienda e Benedetta fa il presidente (ride, ndr). Bisogna ascoltarsi, anche con punti di vista diversa, bisogna accettarli”. “Lui è fumantino invece io rimugino. Bisogna saper ridere tanto e avere i propri spazi. E non bisogna essere gelosi”.

E a pensare che tutto è nato grazie al film “Romeo+Juliet” di Leonardo di Caprio. La Parodi: “è andata così, giocavamo ai videogames! Che nerd! Siamo sposati da 20 anni, ma stiamo insieme da 22. Ci siamo risposati alle Maldive davanti ai nostri figli da poco e devo dire che è stato pazzesco ed emozionante, soprattutto scambiarci di nuovo le promesse davanti ai nostri figli. Piangevano di noi”.











