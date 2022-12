Fabio Caressa “Mia moglie Benedetta Parodi ha paura di tutto”/ “Le feci un dispetto…”

Fabio Caressa e Benedetta Parodi sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 dicembre 2022. Il telecronista sportivo ha rivelato le fragilità di sua moglie: “Quanto tempo abbiamo per elencarle tutte – ha esordito, ridendo –? Benedetta ha paura dell’aereo, della barca, della nave grande, del bosco, della macchina, dell’ascensore, dell’altezza ed è anche claustrofobica. Però affronta tutte queste paure, se è necessario”.

FABIO CARESSA: “LA COSA PIÙ BRUTTA CHE HO FATTO A BENEDETTA PARODI? COSTRINGERLA A FARE LE MONTAGNE RUSSE”

Successivamente, Fabio Caressa ha detto di avere fatto un dispetto a sua moglie Benedetta Parodi anni fa: “La cosa più brutta che le ho fatto fare per il compleanno dei miei 40 anni a Gardaland è stata costringerla a salire con me sulle montagne russe. C’è un video di quel momento: lei è scesa sdraiata per terra che piangeva disperata”. Tuttavia, Caressa ha riferito che senza sua moglie Benedetta la sua esistenza non sarebbe la stessa: “Devo dire che lei mi ha illuminato la vita, ha un alone di luce attorno a lei e ho subito capito che avrebbe avuto un’influenza sulla mia quotidianità”.

