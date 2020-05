FABIO CARESSA SCHERZO IENE/ Video, la figlia Matilde (dopo la Parodi) colpisce ancora

Pubblicità

Fabio Caressa vittima dello scherzo de Le Iene Show in onda questa sera su Italia Uno. A circa un anno di distanza dalla memorabile gag che vide sfortunata protagonista la moglie Benedetta Parodi, è ancora una volta la figlia della coppia, Matilde, a complottare con il programma Mediaset, e in particolare con il terribile Niccolò De Devitiis, per giocare un bruttissimo tiro (d’altronde sempre più o meno di calcio si parla) al telecronista di Sky Sport. Nel video di anticipazioni, Le Iene ironizzano sul fatto che dopo essere entrato a far parte dell’immaginario collettivo italico per l’urlo in cuffia a margine della semifinale vinta ai Mondiali del 2006 contro la Germania (“Andiamo a Berlino!”), dopo la messa in onda dello scherzo di questa sera il buon Caressa sarà ricordato per un’altra frase: “Vai in galera!”. Destinatario? Non il mite Beppe Bergomi, ma proprio la dolce Matilda…

FABIO CARESSA VIDEO SCHERZO IENE

Come spiegano Le Iene sul loro portale, l’impianto dello scherzo ai danni di Fabio Caressa è il seguente: “Abbiamo fatto credere a Fabio che la figlia, con la collaborazione del neo fidanzato Jacopo, avesse filmato di nascosto con il telefonino la professoressa di filosofia, che aveva lasciato la webcam del Pc accesa dopo un’interrogazione”. Nel video rubato dai ragazzi si vede l’insegnante – un’attrice complice del programma – in atteggiamenti a dir poco compromettenti. Da qui l’intuizione “criminale” di Matilde e del fidanzato Jacopo: far circolare il filmato online, ricattare la prof di filosofia e obbligarla a mettere buoni voti alla giovane Caressa. E il povero Fabio? Letteralmente scatenato: “Ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Imbecille! Cretina! Deficiente!”. Poi la chiosa da antologia: “Vai in galera! Vai in galera!”



