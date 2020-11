Fabio Cazzato, ex marito Loredana Lecciso/ 3 anni d’amore e una figlia Brigitta

Fabio Cazzato è l’ex marito di Loredana Lecciso, la compagna di Al Bano Carrisi. Il grande pubblico conosce Loredana Lecciso per la tormentata storia d’amore con il cantante di Cellino San Marco, ma in realtà prima di quell’incontro la showgirl è stata sentimentalmente legata ad un altro uomo. Si tratta di Fabio Cazzato, imprenditore televisivo e ed editore dell’emittente televisiva leccese Canale Otto, fondata nel 1986. Si tratta della rete televisiva dove la Lecciso ha mosso i primi passi nel mondo della tv. Un amore importante che ha visto Loredana e Fabio convolare anche a nozze.

Fabio Cazzato e Loredana Lecciso: matrimonio e un figlio

3 anni d’amore fra Fabio Cazzato e Loredana Lecciso suggellato anche dalla nascita della primogenita Brigitta che oggi ha 22 anni. Su Fabio però si hanno davvero poche informazioni come è difficile reperire delle foto. Dopo la fine del matrimonio con Loredana Lecciso, Cazzato è sparito dalla scena pubblica e di lui si sono perse le tracce. L’unica certezza è che Fabio è proprietario con il padre Antonio Cazzato della rete televisiva leccese Canale Otto. Dal loro amore è nata Brigitta, la figlia tanto amata da Loredana Lecciso che è legatissima anche ad Al Bano Carrisi, il nuovo compagno della showgirl. Un legame importante quello tra Brigitte e Al Bano al punto che la figlia 22enne lo considera come un padre adottivo.

