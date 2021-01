Fabio Colloricchio all’Isola dei Famosi 2021?/ L’ex tronista “è in trattativa”

Due anni fa, Fabio Colloricchio lasciava senza parole il pubblico dell’Isola dei Famosi spagnola (“Superviventes”) per le scene di passione assieme a Violeta Mangriñan, poi diventata la sua fidanzata. Oggi dell’ex tronista di Uomini e Donne si torna a parlare perché potrebbe presto tornare protagonista di un altro reality, stavolta però in Italia. Fabio sarebbe infatti in trattative proprio per L’Isola dei Famosi 2021, che sarà condotta da Ilary Blasi.

Stando a quanto spifferato da Francesco Fredella in diretta su RTL 102.5 News, l’ex tronista sarebbe molto vicino alla firma. Colloricchio, insomma, potrebbe presto affrontare nuovamente l’avventura vissuta solo pochi anni fa ma stavolta nel format italiano. Quello di Fabio non è l’unico nome associato alla nuova edizione dell’Isola.

Isola dei Famosi 2021, quali sono gli altri concorrenti?

L’Isola dei Famosi 2021, che potrebbe avere inizio a metà marzo, potrebbe vedere nel cast dei concorrenti Asia Argento. Altro nome è quello di Patrizia Rossetti e si parla anche di Jill Cooper, tutte donne molto forti e di gran carattere. Stando invece a quanto di recente riferito dal settimanale Nuovo di Riccardo Signoretti, anche Giulio Berruti sarebbe in lizza per il cast dell’Isola dei Famosi. “Adesso però è il momento di sfoggiare il suo fisico da calendario sulle spiagge dell’Honduras, storica location del reality di Canale 5…” si legge infatti sul settimanale, che fa anche riferimento alla sua storia d’amore con Maria Elena Boschi che procede a gonfie vele.



