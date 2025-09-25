Violeta Mangriñán, la compagna di Fabio Colloricchio, svela che l'ex tronista di Uomini e Donne ha perso la vista da un occhio.

Fabio Colloricchio è stato uno dei tronisti più amati della storia di Uomini e Donne. Il suo trono appassionò tantissime persone e si concluse con la scelta di Nicole Mazzocato con cui la storia è finita dopo qualche tempo. Sia Fabio che Nicole, poi, hanno ritrovato l’amore con altre persone con cui hanno avuto dei figli. Fabio Colloricchio è felicemente fidanzato con Violeta Mangriñán con cui ha avuto due figlie.

Proprio la compagna dell’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare a una confidenza su un problema di salute dell’ex tronista di Uomini e Donne. La modella ed influencer ha infatti raccontato che l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha perso il 90% della vista da un occhio.

Cos’è successo a Fabio Colloricchio

Violeta ha deciso di svelare il problema di salute di Fabio Colloricchio attraverso una storia pubblicata su Instagram. “Non so se lo sapete, ma ci vede solo da un occhio e nell’altro ha perso il 90% della vista. Il problema alla vista è iniziato quando era un adolescente. Si mise delle lenti a contatto azzurre (tipica sciocchezza adolescenziale) che gli causarono una ferita nell’occhio, un batterio è cresciuto e gli ha corroso parte della cornea”, ha fatto sapere la compagna dell’ex tronista.

“Ha iniziato anche a vederci male dall’altro e deve mettere gli occhiali. Deve usarli per guardare la tv e guidare” – ha detto ancora Violeta per poi concludere con ironia – “Mi dà la sensazione che mi debba riprendere continuamente!”.