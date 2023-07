Fabio Colloricchio diventa papà per la seconda volta/ Il video annuncio dell’ex di Uomini e Donne

Fabio Colloricchio, ex di Uomini e Donne, diventa papà per la seconda volta: la compagna Violeta Mangriñan è incinta

“Un’altra persona si unisce alla nostra storia…Non vediamo l’ora di incontrarti…” è con queste parole che Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, ha annunciato che presto diventerà papà per la seconda volta. La compagna Violeta Mangriñan è incinta, come entrambi hanno annunciato con un dolce video in cui si vede anche la loro primogenita, Gala.

Il secondo figlio per la coppia arriva a circa un anno dalla nascita della loro bambina, venuta alla luce il 31 luglio 2022. A pochi giorni dal compimento del primo anno della piccola Gala, ecco che la coppia annuncia l’arrivo del loro secondo figlio, di cui non è stato ancora svelato il sesso. Un annuncio che ha fatto impazzire il web: tanti, infatti, gli auguri dei fan alla coppia.

Fabio Colloricchio, dall’addio a Nicole Mazzocato al secondo figlio

Fabio Colloricchio è noto al pubblico del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi per la storia d’amore nata con Nicole Mazzocato. Dopo un percorso da corteggiatore, alla corte di Teresa Cilia, Fabio Colloricchio – che non venne scelto – divenne tronista. In quel ruolo conobbe Nicole, che fu poi la sua scelta. I due hanno vissuto una storia tormentata che, dopo qualche tempo, si è poi conclusa.

Dopo la fine della relazione con Nicole Mazzocato, Fabio ha conosciuto Violeta Mangrinan. Un amore travolgente che ha regalato alla coppia il 31 luglio 2022 la piccola Gala. E chissà che nei prossimi mesi i due non decidano di convolare a nozze e coronare il loro grande amore.

