Fabio Colloricchio, ex UeD è diventato papà/ Violeta ha partorito: è nata Gala

Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan: è nata la figlia Gala

Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan sono diventati genitori: ieri, 31 luglio 2022, è nata la figlia Gala. “Grazie per averci fatto provare l’amore più grande che potremo mai provare”, hanno scritto su Instagram annunciando la nascita della loro primogenita. La coppia aveva annunciato la gravidanza lo scorso febbraio sempre sui social. Fabio e Violeta – entrambi ex Uomini e Donne ma lui in Italia, mentre lei in Spagna – si sono conosciuti 3 anni fa a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi: lei aveva lasciato l’allora fidanzato, per concedersi alla passione. Qualche mese dopo il loro incontro in Honduras, però, Colloricchio ha tradito l’influencer spagnola: “Fabio mi ha messo le corna quest’estate con una ragazza. Ma sono stati solo un paio di baci. L’ho scoperto e ho deciso di non fare interviste o andare in Tv a raccontarlo. Ho preferito tenerlo per me e condividerlo solo con le mie amiche e con la gente che mi vuole bene. Io non ho commercializzato le mie corna”.

Uomini e Donne, Chiara Nasti "Vorrei avere un'infinità di figli"/ Mattia Zaccagni avvertito!

Fabio Colloricchio: quando ha tradito Violeta

Fabio Colloricchio aveva fatto pubblicamente ammenda: “So che sono una persona che ha sbagliato ed è accaduto otto mesi fa, ma questo non significa che questa sia una cosa meno grave. È una cosa brutta, grave che ho fatto all’inizio di questa relazione e l’unica cosa che mi fa male è che lei debba rivivere questa cosa perché l’avevamo già superata”, aveva scritto sui social. Nonostante il tradimento Fabio e Violeta Mangriñan sono rimasti insieme e ora sono diventati genitori. Anche Nicole Mazzoccato, ex fidanzata di Fabio che lui aveva scelto a Uomini e Donne, è oggi in dolce attesa. L’ex corteggiatrice aspetta un figlio, un maschietto, dal giocatore del Pordenone, Armando Anastasio. Durante la sua avventura a Supervivientes Colloricchio aveva definito la sua lunga relazione con Nicole “un inferno”.

Valeria Cardone, dopo Uomini e Donne la verità sulla rottura con Matteo Ranieri/ "Non parlo male di lui"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Violeta Mangriñan (@violeta)

LEGGI ANCHE:

Armando Incarnato, in moto a 240 km orari/ Critiche al cavaliere di Uomini e Donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA