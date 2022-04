Fabio Colloricchio, morta la nonna Antonia/ Violeta Mangrinan “Nostra figlia Gala…”

Grave lutto per Fabio Colloricchio: è morta la nonna paterna dell’ex tronista di Uomini e Donne. Sono giorni difficili, dunque, per l’italo-argentino, che attualmente vive in Spagna. Si tratta, infatti, di una grave perdita per il 32enne, così come per la compagna Violeta Mangrinan, che conobbe nel 2019 a Survivors, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. A dare il triste annuncio è stata proprio l’influencer, che tra l’altro è in dolce attesa. La nonna di Fabio Colloricchio, Antonia, si è ammalata gravemente all’improvviso nell’ultimo periodo.

Sarebbe questo il motivo per il quale il giovane è volato in Argentina. In questo modo ha avuto l’occasione di dare l’ultimo saluto alla nonna, che purtroppo non è riuscita a diventare bisnonna. Il prossimo luglio, infatti, Fabio Colloricchio diventerà padre per la prima volta, visto che la compagna Violeta Mangrinan aspetta una bambina che si chiamerà Gala.

“LA NONNA DI FABIO COLLORICCHIO NON HA RESISTITO…”

«Grazie per tutti i messaggi di sostegno che state inviando a Fabio. Purtroppo sua nonna non ha più resistito, è un angelo salito in cielo e da lì si prenderà cura di noi e ci guiderà», ha scritto Violeta Mangrinan sui social. La fidanzata di Fabio Colloricchio ha poi aggiunto in relazione alla sua gravidanza: «Sono sicura che una parte di lei vivrà in Gala e che la proteggerà». C’è stato poi un messaggio toccante dell’ex tronista di Uomini e Donne, che ha ringraziato pubblicamente la nonna per tutto quello che ha fatto per lui e per essere stato un esempio. «È un peccato che non potrai incontrare galita ma so che sarai sempre qui con noi, ti voglio bene Nonna. Finalmente incontrerai di nuovo tuo zio. Grazie per esservi presi cura di tutti! Lei è un esempio di vita», ha scritto in una Instagram story in cui ha condiviso anche una foto in compagnia della nonna. A breve, dunque, tornerà a Madrid, dove vive con la fidanzata da qualche anno.

