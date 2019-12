Fabio Colloricchio: “non mi pento del video hot con Violeta”/ Lorella Boccia sbotta

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato sono stati i protagonisti dell’ultima puntata di Rivelo. Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Lorella Boccia, l’ex tronista argentina si è lasciato andare a numerose confessioni riguardanti non solo la sua storia d’amore, ormai finita, con Nicole Mazzocato che ha confessato di aver pensato anche al suicidio, ma anche la relazione che sta vivendo con Violeta Mangrinan. Colloricchio che ha parlato anche dei tradimenti che ci sono stati tra lui e la Mazzocato, ha parlato del famoso filmino a luci rosse di cui è stato protagonista insieme a Violeta. I due, durante la comune esperienza vissuta Supervivientes, infatti, sono stati sorpresi in atteggiamenti molto intimi che hanno scatenato numerose polemiche. Nonostante tutto, però, Fabio non si è mai pentito di quanto accaduto. “Tutti facciamo l’amore. Non mi pento di averlo fatto. Io e Violeta non sapevamo di essere ripresi dalle telecamere. Era il mio compleanno e la produzione mi aveva detto che la sera sarei rimasto solo con Violeta, che sarebbe stato un regalo. – ha dichiarato Fabio a Rivelo – Poi quando abbiamo iniziato a farlo abbiamo visto in lontananza una luce e abbiamo capito di non essere soli. A quel punto abbiamo stoppato tutto. Infatti non è andata bene la cosa. Diciamo che non abbiamo finito”.

FABIO COLLORICCHIO E IL VIDEO HOT CON VIOLETA: “NON HO MANCATO DI RISPETTO A NICOLE MAZZOCATO”

Fabio Colloricchio ha partecipato a Supervivientes quando la sua storia con Nicole mazzocato era già finita. Motivo per cui l’ex tronista di Uomini e Donne dice di non aver mancato di rispetto all’ex fidanzata vivendo momenti intimi con Violeta davanti alle telecamere. “Non credo di aver mancato di rispetto a Nicole. Non stavamo più insieme. Ognuno è libero di fare nella vita quello che vuole”, ha dichiarato l’ex tronista. Le parole di Fabio, però, non sono piaciute alla conduttrice. Lorella Boccia, infatti, ha messo da parte il suo ruolo e, da donna, ha bacchettato il proprio ospite. “Guarda io parlo da donna” – ha esordito la Boccia. “Diciamo che è vero che la relazione era finita. Però non è facile vedere il tuo ex in atteggiamenti così intimi davanti a milioni di telespettatori”, ha aggiunto. “Ma ti è almeno dispiaciuto? Devi dirmi la verità. Cerca di essere sincero, perché da quando ti sei seduto hai detto solo mezze verità. Sei un paracul*. Guarda, lo dico proprio così, non me ne frega nulla. Sei contraddittorio, continuamente. Tu passi dall’inferno al paradiso. Tu dici che vi siete mollati bene, ma a Supervivientes ne hai dette di cose contro di lei”, ha sbottato poi Lorella.



