Si chiama Fabio, il compagno di Ramona Badescu con cui l’attrice e showgirl sta progettando il secondo matrimonio. Dopo la fine della lunga relazione con l’ex compagno e marito Narcis Godeanu, la bellissima Ramona è tornata ad amare grazie all’incontro con un misterioso uomo di nome Fabio. In rarissime occasioni la Badescu ha parlato del suo nuovo compagno e l’occasione è arrivata quando è stata intervista dalla rivista Unica a cui ha confessato: “mi ha conquistato in modo lento, ma determinato e continua a farlo ogni giorno”. I due si sono conosciuti durante un evento e per uno strano scherzo del destino si sono ritrovato due giorni e da quel momento è scattata la scintilla. Fabio è un uomo molto forte, deciso e determinato e queste caratteristiche hanno fatto breccia nel cuore della bellissima showgirl.

“Ha un carattere forte, è una persona determinata, un Sagittario come me e un padre meraviglioso”, ha detto Ramona Badeusc che non esclude in futuro anche la possibilità di convolare a nozze per una seconda volta con l’imprenditore.

Fabio e Ramona Badeusc: matrimonio in arrivo?

Prosegue a gonfie vele l’amore tra Ramona Badescu e il compagno Fabio Cali al punto che la showgirl dalle pagine di Unica ha rivelato: “abbiamo parlato del matrimonio, è nel nostro programma”. Un amore approvato anche dal figlio Ignazio che è la gioia più grande della showgirl che per un lungo periodo ha lasciato il mondo dello spettacolo proprio per dedicarsi a lui e alla famiglia. “”Ignacio è la mia opera più bella, la mia meravigliosa conquista, il mio amante” – ha detto la Badescu parlando del figlio che appena può scappa da Roma per raggiungerlo e abbracciarlo.

“Ci baciamo, amiamo e giochiamo” – ha detto l’attrice rumena che da anni oramai vive in Italia dove ha trovato la sua dimensione. “Nella società italiana le donne sono molto più rispettate che in quella rumena” – ha detto la star.