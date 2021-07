Fabio Concato/ 40 anni con la moglie Elisabetta Pesarese: “Il segreto? La lontananza”

Fabio Concato è un marito innamorato, un padre presente e, da un anno, anche un nonno amorevole. Lo scorso anno è nata la figlia di Carlotta, la sua primogenita alla quale ha dedicato il suo successo ‘Fiore di maggio’. In un’intervista rilasciata poco prima della sua nascita al settimanale Intimità, Concato rivelò: “A luglio nascerà la bimba di mia figlia e mai come ora la vivo come il segno della vita che va avanti nonostante tutto. Tra biberon e pannolini, allegria e confusione, sarà una sferzata di energia mai così indispensabile come adesso. Mi emoziono già solo al pensiero”, ha ammesso il celebra cantante, diventato nonno all’età di 67 anni. Una grande felicità che Concato ha condiviso con sua moglie, Elisabetta Pesarese, con la quale lo scorso anno ha festeggiato 40 anni di matrimonio. I due sono convolati a nozze nel 1980 e, da allora, non si sono mai separati.

Fabio Concato e la moglie Elisabetta: il segreto del loro amore

Fabio Concato ed Elisabetta, che è la musa di molti suoi successi, hanno d’altronde preferito tenersi sempre ben lontani dal gossip. La loro storia, anche per questo, non ha subito particolari scossoni in questi anni. C’è però un segreto che negli anni è servito ad alimentare questo amore: l’assenza. Il cantante, per i suoi tanti impegni, è spesso fuori; alle pagine del settimanale ha raccontato: “Sono convinto che alternare momenti di vicinanza e lontananza possa giovare al rapporto, perché dà modo di avvertire reciprocamente la profondità della mancanza e amplificare il desiderio del prossimo abbraccio”, ha quindi spiegato.

