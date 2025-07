Lo staff di Fabio Concato annuncia l'annullamento dei concerti dell'artista di luglio e agosto: come sta e cos'è successo.

Dopo Simone Cristicchi che, a causa di un problema di salute è stato costretto ad annullare un concerto in Valle d’Aosta, arriva la notizia dell’annullamento dei concerti di luglio e agosto di Fabio Concato. Il cantautore milanese, autore di tanti brani che hanno fatto da colonna sonora alle storie di tantissimi italiani come Fiore di maggio, Rosalina e tanti altri, era impegnato in una serie di spettacoli live che, per le prossime settimane, lo avrebbero portato in giro per l’Italia.

A causa di problemi di salute, tuttavia, tutti gli impegni dell’artista sono stati annullati. “Per motivi di salute e accertamenti medici, si annullano i concerti di Fabio Concato di luglio e agosto”, è l’annuncio dello staff dal profilo X del cantautore.

Come sta Fabio Concato dopo l’annullamento dei concerti

Non si sa la causa effettiva che ha portato all’annullamento dei concerti di Fabio Concato il cui staff parla solo di motivi di salute e accertamenti medici. Inoltre, attualmente, non sarebbe previsto un recupero delle date annullate. Lo staff, infatti, attraverso il profilo X dell’artista, fa sapere come sia possibile chiedere il rimborso dei biglietti dei concerti annullati. “Il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto, secondo le modalità previste, ai circuiti di vendita presso cui è stato effettuato l’acquisto”, si legge.

Negli ultimi giorni erano stati già annullati alcuni concerti come quello in programma il 30 luglio prossimo presso l’area archeologica di Turris Libisonis a Porto Torres. Ad annunciarlo era stata l’associazione Musicando Insieme, organizzatrice dell’evento: «Tutti attendevano con entusiasmo questo appuntamento – ha comunicato l’associazione – e speriamo di poter accogliere presto Fabio Concato nella nostra città, augurandogli nel frattempo una buona guarigione».