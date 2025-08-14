Fabio Concato è malato: il cantante ha rivelato di avere un tumore ed è stato costretto ad annullare tutti i suoi concerti

Una terribile notizia si è abbattuta sul mondo della musica italiana: il celebre cantante Fabio Concato ha annunciato di essere malato. L’interprete di canzoni come ‘Fiore di maggio’ e ‘M’innamoro davvero’ ha annunciato di avere un tumore e di doversi dunque sottoporre a tutte le cure del caso. Motivo per il quale è oggi costretto ad annullare tutti i suoi impegni lavorativi.

Fabio Concato spara a zero su Anna Oxa: "Tour infernale, tensioni"/ "Non la sopporto più, donna difficile"

“Cari amici, devo dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore. – ha scritto Concato in un post pubblicato su Instagram, che continua – Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo”. Il cantante ha dunque spiegato di essere pronto alle cure e che manterrà i suoi fan aggiornati: “Appena possibile, sarà mia premura aggiornarvi in proposito. Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto”, ha concluso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Concato Official (@fabioconcatoofficial)

Fabio Concato è malato: il cantante svela di avere un tumore e riceve il sostegno di tanti artisti della musica italiana

Tantissimi gli artisti che hanno commentato il post pubblicato da Concato. Cantanti come Samuele Bersani, Malika Ayane, Nek, Niccolò Fabi hanno inviato al collega un abbraccio virtuale, manifestandogli la loro vicinanza in questa dura battaglia. Ma anche nomi dello spettacolo come Stefano Fresi e Luca Bizza hanno scritto al cantante parole di incoraggiamento. Oltre ad annunciare di essere malato, Concato non ha svelato ulteriori dettagli sulla sua malattia. Vista la promessa fatta a tutti i suoi fan, che in queste ore gli stanno manifestando grande affetto, è probabile che il cantante sveli ulteriori dettagli nelle prossime ore.