Fabio Concato “Mia nipote Nina mi fa battere il cuore”/ “Come se fosse mia fidanzata”

Il cantautore Fabio Concato è intervenuto ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda oggi, 5 marzo 2023. L’artista si è esibito sulle note del suo successo “Fiore di maggio”, che anche le nuove generazioni cantano e conoscono. Questo brano “l’ho scritto per mia figlia Carlotta, prossima a compiere 40 anni e madre di mia nipote Nina. A proposito di questo: diventare nonni è un’avventura fantastica, meravigliosa. Siamo al livello della passione: quando vedo la mia nipotina mi batte il cuore, è come se vedessi la mia fidanzata”.

FABIO CONCATO: “AL DERBY DI MILANO MI SONO DIVERTITO UN SACCO, VORREI RIVIVERE QUELLE ESPERIENZE”

Nel prosieguo di “Domenica In”, l’artista Fabio Concato ha ricordato come la sua palestra vera e propria sia stata il “Derby”, celebre locale di Milano, “dove mi sono divertito un sacco. Avessi il tempo, credo che ricomincerei a rivivere quelle esperienze”. La canzone “Rosalina”, invece, ha concluso Fabio Concato, “l’ho scritta per una ragazza che veniva al mare dove eravamo noi: pesava 120 chilogrammi e pensava che una passeggiata in bicicletta l’avrebbe fatta dimagrire. Il punto è che, pedalando si mangiava le meringhe, allora era un po’ difficile dimagrire in questa maniera”.

