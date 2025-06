Fabio Concato contro Anna Oxa: "Litigavamo sempre!". Tutte le confessioni del celebre cantante di Fiore di Maggio.

Fiore di Maggio, Domenica Bestiale, sono solo due degli infiniti successi di Fabio Concato, artista amatissimo che ha sempre messo la musica di fronte alla vita privata. Mai avvezzo al gossip, il cantante oggi 72enne non perde occasione per mostrare la sua ironia, sovvertendo da sempre le regole sociali sul vestire o apparire in un certo modo. In un’intervista a Repubblica ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo passato e particolarmente curioso è stato il suo rapporto con Anna Oxa, con la quale aveva collaborato nel corso della sua carriera.

Il loro è stato un rapporto piuttosto difficile, come afferma Fabio Concato, che la definisce brava ma con una scarsa comunicazione. “Ero convinto che fosse diversa“, spiega nell’intervista. Durante la collaborazione ha cercato di mettere una pezza sulle discordie per portarsi a casa il tour, che prevedeva uno spettacolo bellissimo che aveva ottenuto un grande successo: “Non abbiamo dato seguito, si pensava di fare un dvd col meglio, ma fummo costretti a rinunciare perchè c’erano troppi conflitti“.

Fabio Concato, le discordie con Anna Oxa e il rimorso su Lucio Dalla: cos’ha detto

Nonostante il “Viceversa tour” fosse andato benissimo, nessuno si sarebbe mai aspettato che dietro al successo ci fossero attriti non da poco tra Fabio Concato e Anna Oxa. I due, a quanto trapela dalle parole dell’artista a La Repubblica, non erano compatibili sotto il punto di vista caratteriale. Al contrario, sono tanti altri gli artisti che ama. Tra questi, Pino Daniele e Lucio Dalla. Un unico rimorso, aver fatto molto di più con loro, dopo qualche collaborazione come il live di 051 con il cantante bolognese. Non solo, Fabio Concato ammette di avere un buon ricordo anche di Samuele Bersani, con lui ha cantato un brano che si intitola col nome di suo padre, Gigi.