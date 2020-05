Fabio De Luigi/ “Le nuove generazioni siano più libere”

Pubblicità

Fabio De Luigi è tra i protagonisti di “Facciamo che io ero…un’altra volta“, lo show di Virginia Raffaele trasmesso da lunedì 25 maggio 2020 in replica in prima serata su Rai2. L’attore e comico è stato la spalla dell’artista durante la sua prima prova da “conduttrice” andata in onda alcune stagioni fa sempre su Raidue. De Luigi dalle pagine di Vanity Fair si è raccontato a cuore aperto in occasione del lancio del suo ultimo film “10 giorni senza mamma” parlando del rapporto con i figli e con la compagna. Parlando dei figli, infatti, l’attore si è soffermato sulla crescita dei figli e sul periodo dell’adolescenza: “avere un estraneo in casa. Quel che mi hanno ripetuto di continuo genitori che ci sono già passati è che, con l’adolescenza, ti ritrovi in casa una persona che prima non c’era. Non so cosa possa venire fuori dai bambini che conosco io”. L’attore, felicemente impegnato con Jelena Ilic, non nasconde di vivere una relazione serena dove i ruoli sono ben definiti ma interscambiali: “viviamo, per fortuna, in un’epoca in cui non tutte le famiglie, ma molte di queste possono vivere ruoli interscambiabili. Si lavora in due, e chi può fare fa. Poco importa se è il padre o la madre, ci si aiuta, e così cerco di fare anch’io”.

Fabio De Luigi: “i miei figli? Bisogna stare attenti..”

Non è facile oggigiorno essere genitori. Lo sa bene Fabio De Luigi, padre di Dino e Lola, che dalle pagine di Vanity Fair ha puntato il dito contro il Family Day: “mi sembra come fare la festa dell’aria, una scelta meramente politica che con la volontà di aiutare le famiglie ha ben poco a che vedere. Mi pare solo l’occasione per rivendicare la propria appartenenza ad una certa linea”. Parlando poi dei suoi figli, De Luigi ha raccontato come, nonostante i disastri combinati nei suoi film di successo, i suoi due figli non gliene abbiano combinato di disastri in casa: “non ricordo nulla di clamoroso, a dire la verità” – ma poco dopo precisa – “bisogna stare attenti a quello che si dice in casa. C’è una prima fase, come una bolla, in cui i bimbi non ti ascoltano e non ripetono quello che dici. E c’è n’è un’altra in cui, quando meno te lo aspetti, di fronte a totali sconosciuti, se ne escono con parole che non dovrebbero conoscere, figurarsi dire. Allora, è l’imbarazzo”. Infine l’attore ha speso delle parole positive per le nuove generazioni, spesso criticate e giudicate in malomodo: “trovo che le nuove generazioni siano più libere e meno preoccupate, più aperte. Riescono a tirare su meno barriere, ad essere meno ideologizzate pur mantenendo saldi i propri valori. E sono più preparate, perché abituate a fronteggiare la facilità con cui si accede a qualsiasi tipo di contenuto, anche estero”.



