Fabio dei Jalisse: “Pace con Mazzoli all’Isola? Non dimentico”/ Marco sospetta, Luca attacca: “Strategia”

Marco Mazzoli, sospetti su Fabio dopo la riappacificazione all’Isola dei Famosi 2023

Nonostante gli accesi scontri avuti con Marco Mazzoli durante la scorsa settimana, Fabio Ricci dei Jalisse ha deciso improvvisamente di resettare tutto. Lo ha annunciato nel corso della diretta dell’Isola dei Famosi 2023 del 22 maggio, quando ha addirittura deciso di salvare lo speaker dal televoto. Una decisione arrivata dopo un’ennesima forte lite in diretta, durante la quale non sono mancate parole forti. Motivo per il quale il cambio di rotta del cantante ha spiazzato più di un naufrago.

Lite in diretta tra Alessandra Drusian e Helena/ "Dici che le persone sono violente!"

A rifletterci dopo la puntata è proprio Marco Mazzoli, che durante una chiacchierata con Luca Vetrone dichiara: “Io non ho capito cos’è successo. Da iper-nemico poi di colpo amici amici. Lui dice ‘Ho dovuto switchare, ho azzerato tutto, altrimenti come facciamo a stare qui ancora incazz*ti'”.

Fabio Ricci accusa Marco Mazzoli all'Isola dei Famosi/ "Violento, ho avuto offese e…"

Fabio dei Jalisse: “Ecco perché ho resettato con Mazzoli”

La riflessione di Marco Mazzoli è poi proseguita in confessionale: “Con Fabio c’è stato proprio un cambiamento radicale durante la puntata di ieri, nel senso che fino a poco prima non mi rivolgeva neanche la parola, non ci parlavamo più… Io non posso avercela con lui, non lo conosco abbastanza e credo che sia reciproco.” Dal suo canto, Luca insinua che quella di Fabio sia stata una decisione strategica.

Dall’altra parte della spiaggia, confrontandosi con Corinne Clery, Fabio dei Jalisse ha spiegato cosa lo ha portato a prendere questa decisione nei confronti di Mazzoli: “Io non dimentico, mi rimane quello che io ho subito. Non posso dimenticare le cose che mi vengono dette e fatte ma, non dimenticando, apro nuovi orizzonti. Quindi con Marco ho voluto aprire un nuovo orizzonte.”

Alessandra Drusian, sfuriata e urla contro Helena all'Isola/ "Non ci parliamo più": cos'è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA