Fabio Donato Saccu è morto, Uomini e donne/ Stroncato da un brutto male a 46 anni

Fabio Donato Saccu è morto, brutto lutto per il mondo di Uomini e donne e per i suoi fan. Il cavaliere del trono over era sempre gentile, sorridente e mai sopra le righe ma purtroppo sembra che un brutto male con il quale combatteva da tempo, alla fine lo abbia ucciso. Ad annunciarlo sono stati la mamma Salvatorica, il papà Carlo e gli affezionati amici. Proprio la madre in queste settimane è rimasta al suo capezzale a Biella lasciando la sua amata Sardegna proprio per aiutare il figlio a stare meglio. Proprio oggi pomeriggio, alle ore 18, verrà recitata la Veglia di preghiera nella chiesa parrocchiale di Ponderano mentre domani pomeriggio si terranno i funerali accompagnati dall’Hallelujah di Andrea Bocelli. Il geometra era un volto noto di Uomini e donne e non solo per via del suo modo di fare ma anche perché nel programma aveva trovato l’amore.

DANIEL GUERINI E’ MORTO/ Incidente stradale uccide il talento della Lazio Primavera

La storia con Lisa Leporati a Uomini e donne e C’è posta per te

All’epoca Fabio Donato aveva conosciuto nel programma la bella Lisa Leporati, i due sono usciti insieme per un po’ e si sono innamorati lasciando poi il programma insieme. La dama veniva dalla storia fallimentare con il cavaliere Luca ed era pronta a lasciare il dating show ma poi tutto è cambiato quando Fabio, con la sua ostinazione, è riuscito a conquistarla. Tornati ospiti in trasmissione, lui le aveva chiesto di sposarla ottenendo un sì come risposta. I due fecero innamorati tutti anche a C’è Posta per te, protagonisti di una bella lettera d’amore, e proprio la dama ha postato una loro foto insieme scrivendo “ti ricorderò sempre così”.

LEGGI ANCHE:

GEORGE SEGAL MORTO DOPO OPERAZIONE AL CUORE/ 87enne lavorò con Nichols e AltmanMoraldo Rossi, morto il regista e sceneggiatore/ Il "sesto vitellone" di Fellini

© RIPRODUZIONE RISERVATA