Fabio Dragoni/ “Super green pass è un elemento di controllo straordinario”

Il green pass per controllare gli italiani: questa la teoria di Fabio Dragoni. Il giornalista de La Verità ieri è stato ospite di Piazzapulita e non ha utilizzato mezzi termini per commentare l’introduzione del super green pass: «Che interesse ha il governo a fare tutto questo? Io lo dico da sempre: l’obiettivo non è il vaccino, l’obiettivo è il green pass. Oggi il vaccino è un’occasione straordinaria per mettere il green pass, domani quando non ci sarà più il problema del virus, perché prima o poi il virus scomparirà nonostante le dosi di terrore che tutte le settimane vengono pubblicate sui quotidiani, vedremo».

Come dicevamo, Fabio Dragoni ha messo nel mirino l’esecutivo guidato da Mario Draghi, invocando una teoria complottista: «In questo momento noi non abbiamo un’emergenza sanitaria, tanto è vero che queste misure vengono adottate in regioni in zona bianca che per definizione non hanno rischi. Che interessa ha? Molto semplice, il green pass: il green pass è un elemento di controllo straordinario. Domani non avrai pagato una multa? Non potrai andare al cinema»

