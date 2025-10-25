Chiara Colosimo si sbottona sulla propria vita privata e parla dell'amore della sua vita Fabio e il figlio Flavio nato prematuro

Chiara Colosimo, il doloroso racconto sul figlio prematuro: “Un mese in terapia intensiva”

Chiara Colosimo, presidente della Commissione nazionale antimafia, è pronta a raccontarsi come mai prima d’ora. Ospite oggi di Storie al Bivio, la presidentessa apre per la prima volta il suo album di famiglia, parlando del marito Fabio e del loro bambino, Flavio, nato prematuro nell’agosto del 2024. Un’esperienza che ha segnato mamma Chiara, perché il piccolo è rimasto in terapia intensiva per un mese. “Pesava un chilo e ottocento grammi. Oggi mio figlio è sanissimo ed è anche molto vivace, ma il ricordo di quel dolore mi è rimasto”, ha confidato in una intervista riportata da Adnkronos.

La Colosimo ha spiegato anche come, pochi giorni dopo il parto, fosse già tornata al lavoro, mentre il piccolo era ancora in terapia intensiva. “Sono stati giorni difficilissimi…”, ha confidato. “In quell’ospedale si lotta tra la vita e la morte…”, sottolinea amara Chiara.

Chiara Colosimo e l’amore per il marito Fabio: la complicità e la vicinanza nei momenti più bui

Per quanto riguarda il lato sentimentale, il suo cuore batte per il marito e compagno Fabio, uomo molto riservato e lontano dalle luci dei riflettori. Lui le è sempre rimasto vicino nei momenti più difficili della sua vita e oggi sono innamorati più che mai. Non a caso Chiara Colosimi ha definito il marito il suo punto di riferimento fondamentale nella sua vita, nonché un padre molto presente e affettuoso.

Chissà se oggi, nell’ospitata da Monica Setta, Chiara Colosimo fornirà altri dettagli sulla sua storia d’amore con Fabio. Sarebbe interessante conoscere qualcosa in più della vita privata della politica, una donna forte e anche una madre che ha conosciuto la paura e che non ha temuto di affrontarla, nonostante le sue fragilità e i tantissimi impegni istituzionali.