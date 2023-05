Fabio e Lo Cicero beccati in zona vietata all’Isola/ Provvedimento disciplinare e naufraghi sconvolti

Provvedimento disciplinare all’Isola dei Famosi: tutti puniti per colpa di Andrea, Fabio e Luca

Un’altra tegola si è abbattuta sul gruppo dei naufraghi rimasti in gara all’Isola dei Famosi 2023. Un nuovo provvedimenti disciplinare ha infatti colpito tutti a causa del comportamento incauto avuto da tre concorrenti: Andrea Lo Cicero, Fabio dei Jalisse e Luca Vetrone. I tre hanno infatti oltrepassato i limiti di sicurezza dell’isola, spingendosi oltre alla ricerca di cibo.

La pergamena con l’annuncio non è dunque tardata ad arrivare e ha spiazzato tutti i concorrenti. “Cari naufraghi, il vostro leader, con Fabio e Luca, durante la loro escursione hanno oltrepassato i limiti di sicurezza, nonostante fossero a conoscenza di questo divieto. – annuncia il provvedimento, che prosegue – Per questo motivo Andrea, ancora una volta, devi deporre la collana da leader e il nuovo leader sarà Marco Mazzoli, in quanto secondo classificato nella prova leader.”

Andrea Lo Cicero non è più leader, Fabio dei Jalisse si scusa

È solo l’inizio della punizione causata dai tre; il comunicato infatti continua: “Chiedo inoltre ad Andrea, Fabio e Luca di restituire al mare tutto ciò che hanno pescato e raccolto nella zona di mare vietata. Infine, vi informa che a causa di questa infrazione, tra un’ora il fuoco verrà spento e sarà riacceso solo all’alba di domani.”

È lo spegnimento del fuoco ciò che più colpisce i naufraghi, che infatti mormorano scontenti. Fabio dei Jalisse provvede allora a scusarsi nuovamente: “Io personalmente mi sono scusato. È la prima volta che faccio un’infrazione, quindi sono d’accordo, è giusto che sia così. Ho fatto un errore, per me non accadrà più”.

