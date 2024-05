Fabio e Sabrina: dal bacio all’addio a Uomini e Donne/ Perchè chiudono la conoscenza?

Fabio e Sabrina: dal bacio all’addio a Uomini e Donne

Colpo di scena nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 17 maggio 2024 per i fan del trono over che continua a regalare emozioni. Oggi, ad accomodarsi al centro dello studio, saranno Fabio e Sabrina che hanno cominciato a frequentarsi da poco con importanti aspettative. Dopo aver chiuso le precedenti frequentazioni non provando alcun interesse fisico, Sabrina che ha anche baciato Gianni Sperti per dimostrare di dare molta importanza al bacio, ha accettato di uscire con Fabio che, precedentemente era uscito, ottenendo poco successo, con Jasna e Tiziana.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 MAGGIO 2024/ Dopo il bacio, Fabio chiude con Sabrina

Uscendo insieme, Fabio e Sabrina hanno trovato subito un’alchimia e una complicità importanti che li ha portati a decidere di portare avanti la frequentazione. In studio, infatti, durante il primo confronto, Sabrina ha spiegato di averlo messo subito alla prova con il bacio e di averlo promosso a pieni voti. Nonostante tutto, però, oggi ci sarà l’addio.

Claudia Lenti e Alessio Pili Stella ospiti a Uomini e Donne/ Amore a gonfie vele dopo l'addio al programma

Perché Fabio e Sabrina chiudono la conoscenza a Uomini e Donne?

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni sulla puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 17 maggio, Sabrina e Fabio saranno i protagonisti al centro dello studio. Chi, tuttavia, pensava all’inizio di una bella storia tra la dama e il cavaliere del trono over sarà irrimediabilmente deluso. Fabio, infatti, annuncerà la decisione di chiudere la frequentazione con Sabrina anche se le anticipazioni non svelano il motivo.

La scelta di Fabio sarà, naturalmente, commentata da Gianni Sperti e Tina Cipollari che, spesso, hanno espresso dubbi sull’atteggiamento di Sabrina non trovandola totalmente pronta a trovare un uomo con cui costruire qualcosa di importante. Cosa accadrà, invece, nella puntata odierna? Difenderanno per la prima volta la dama o daranno ragione a Fabio? Lo scopriremo nel corso del nuovo appuntamento con il dating show di canale 5.

Marika Abbonato soffre per la scelta di Daniele Paudice?/ Lo sfogo della corteggiatrice di Uomini e Donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA