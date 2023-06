Fabio Fazio, ansia per la figlia: “La sto aspettando da 35 minuti”/ “Sono in attesa che finisca la festa…”

Fabio Fazio e la disavventura da papà

A tutti i genitori, almeno una volta, è capitato di restare ad aspettare il proprio figlio o la propria figlia all’esterno di un locale e la stessa cosa è capitata a Fabio Fazio. Il conduttore, dopo aver concluso la sua, lunga avventura televisiva in Rai, in attesa di debuttare sul canale Nove nella prossima stagione televisiva, si dedica alla famiglia. Fazio, così, si è ritrovato ad aspettare per ben 35 minuti l’uscita della figlia Caterina da una festa. La secondogenita del conduttore che ha 14 anni si trovava ad una classica festa di fine anno di scuola.

A Fazio è toccato il compito di andare a riprenderla per riportarla a casa, ma si è ritrovato a dover aspettare a lungo prima che Caterina uscisse dal locale in cui si stava svolgendo la festa. Fazio, però, non era il solo ad aspettare. Con lui c’erano anche altri genitori come racconta lo stesso conduttore con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Le parole di Fabio Fazio

“Sono fermo in attesa che finisca la festa di fine anno della scuola per recuperare mia figlia e sono 35 minuti di attesa – ha raccontato il conduttore sul proprio profilo social in attesa di vedere uscire dal locale la figlia Caterina.

“La cosa è molto divertente perché ci sono dall’altra parte della strada altre macchine con padri e madri che aspettano e siamo tutti nella stessa situazione. Non possiamo chiamare perché è proibito oppure diamo l’idea di essere in ansia ma dobbiamo aspettare sorridenti. Niente, non esce nessuno, benissimo“, ha concluso Fazio.

