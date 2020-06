Fabio Fazio: “Che tempo che fa” torna su Rai 3?/ Rinnovo di contratto milionario

Pubblicità

Fabio Fazio e la sua trasmissione “Che tempo che fa” sono pronti a vivere un vero e proprio ritorno alle origini, con la “retrocessione” da Rai 2 a Rai 3. Un’indiscrezione riportata da “Il Fatto Quotidiano” e relativa all’imminente presentazione dei nuovi palinsesti della terza rete dell’emittente nazionale, che avverrà il prossimo primo luglio e, probabilmente, riabbraccerà il programma che registra la puntuale partecipazione della scrittrice, comica e attrice Luciana Littizzetto. Sempre secondo la testata giornalistica sopra menzionata, “Che tempo che fa” andrà a occupare “l’access e il prime time domenicale anche sulla rete diretta ora da Franco Di Mare“. Non si tratta, tuttavia, di un passo indietro nella carriera del presentatore di origini liguri, dal momento che, stando ad alcune indiscrezioni filtrate nelle ultime ore, il suo agente sarebbe in trattativa con la Rai proprio per addivenire alla sottoscrizione di un rinnovo milionario del contratto di Fabio Fazio, in scadenza attualmente nel 2021 e ambìto già da altre televisioni. L’intenzione è quella di giocare d’anticipo per non restare beffati, anche se questo si tradurrà in un nuovo sbarco della trasmissione su Rai 3, conseguente agli ascolti deludenti registrati su Rai 2, addirittura inferiori rispetto a quelli precedentemente ottenuti su Rai 1 e, in passato, sulla stessa Rai 3.



© RIPRODUZIONE RISERVATA