Fabio Fazio/ “Gli attacchi di Salvini? Conta la stima delle persone”

Dopo le parentesi a Rai 1 e su Rai 2, Fabio Fazio torna a Rai 3. Il celebre conduttore sarà il volto di punta della gestione Franco Di Mare e si è detto molto contento della nuova avventura, con l’obiettivo di costruire cose nuove. Oltre a “Che tempo che fa”, Fazio ha spiegato a Repubblica di essere al lavoro su un nuovo progetto: «Sto ragionando su un programma dedicato alla storia della televisione, lieve, leggero: sto mettendo da parte pezzi di repertorio».

Fabio Fazio è poi tornato sulle esperienze a Rai 1 e Rai 2, mettendo in risalto i risultati del suo lavoro: il 55enne ha dichiarato di essere stimato dal pubblico, come testimoniato dagli ottimi ascolti ottenuti dal suo “Che tempo che fa”, che figura al primo posto nella classifica più seguiti sui social network, compreso quando non è in onda.

FABIO FAZIO: “SALVINI? CONTA LA STIMA DELLE PERSONE”

Non poteva mancare un riferimento a Matteo Salvini, grande “nemico” di Fabio Fazio. Il conduttore recentemente ha messo in evidenza i 123 attacchi ricevuti dal segretario federale della Lega ed ai microfoni di Repubblica ha spiegato: «Diciamo che è accaduta una cosa inusuale: un rappresentante delle istituzioni contro un conduttore. L’atteggiamento della politica nei miei confronti non è stato irrilevante ma ho la fortuna di fare un mestiere che si rivolte al pubblico, conta la stima delle persone. È il trentottesimo anno di Rai, contano la sostanza e la maturità».

Nella lunga intervista rilasciata a Silvia Fumorola, Fabio Fazio ha affermato di non avere l’ansia degli ascolti – antitetica alla televisione di oggi – sostenendo che «bisogna concentrarsi sul prodotto a prescindere dal vettore, perché poi si vede ovunque». Infine, una battuta sull’omaggio di Papa Francesco: «Cosa ho provato? Un senso di sconvolgimento. Ecco, quella cosa lì rimette in ordine tutto, sono un privilegiato a fare il mio lavoro».

