Fabio Fazio/ La polemica sulle norme in aereo e la scelta della moglie Gioia Selis

Fabio Fazio di recente è tornato al centro delle polemiche. Stavolta non per una questione televisiva ma per un tweet da lui pubblicato pochi giorni fa. In questo, il noto conduttore Rai si è lamentato del mancato distanziamento sociale sugli aerei. “Stamattina ho scoperto che il distanziamento sociale non vale sugli aerei. – ha scritto Fazio – Tutte le distanze sono rispettate sino all’imbarco ma una volta a bordo tutti i posti possono essere occupati. Purché con la mascherina. Che naturalmente viene tolta per fare conversazione con i vicini…” Parole polemiche che hanno però trovato l’immediata replica di una assistente di volo: “Ho ripreso a lavorare da poco e non ho mai visto un passeggero togliersi la mascherina, per favore non generalizzi”, ha scritto la donna.

Fabio Fazio e Gioia Selis: un amore lontano dai riflettori

D’altronde Fabio Fazio non è nuovo alle polemiche. Spesso si è trovato al centro di critiche e questioni delicate riguardanti anche il suo compenso in Rai. Poco però si sa sulla sua vita privata. Il rapporto con la moglie Gioia Selis preferisce, ad esempio, tenerlo lontano, per quanto possibile, dai riflettori. D’altronde non si può dire che i due siano una coppia ‘social’, basti pensare che Gioia non ha canali né profili su alcuna piattaforma. I due si sono conosciuti a Savona e si sono sposati il 23 luglio nel 1994, a Borgo Verezzi, nella chiesetta di San Martino. Si è anche parlato di una possibile crisi qualche tempo fa ma il gossip non ha trovato riscontro nella realtà. Fabio e Gioia hanno due figli: Michele Fazio, nato nel 2004, e Caterina Fazio, nata nel 2009.

Stamattina ho scoperto che il distanziamento sociale non vale sugli aerei. Tutte le distanze sono rispettate sino all’imbarco ma una volta a bordo tutti i posti possono essere occupati. Purché con la mascherina. Che naturalmente viene tolta per fare conversazione con i vicini… — Fabio Fazio (@fabfazio) July 12, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA