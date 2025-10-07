Tempo di pensione per Fabio Fazio? Potrebbe lasciare Che tempo che fa? Arriva la replica al vetriolo di Luciana Littizzetto

È tornato da poco Che tempo che fa, l’unico programma che può vantare ospiti internazionali stagione dopo stagione, e in tanti ancora adesso si rammaricano che la Rai si sia fatta scappare uno come Fabio Fazio e la sua squadra di lavoro. Ne ha giovato di sicuro il Nove, ma le cose non dureranno per sempre, perché il contratto del conduttore ha una scadenza, e di certo non rimarrà attaccato alla televisione come molti altri suoi colleghi.

Infatti in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni il conduttore ha detto una frase che avrà fatto correre un brivido lungo la schiena del suo affezionato pubblico: “Non vedo l’ora di andare in pensione”, aggiungendo che gli manca annoiarsi dato che è un privilegio meraviglioso in questa società frenetica.

Fabio Fazio preso in giro da Luciana Littizzetto: “Senza lavoro poi rompe i maroni”

Sicuramente Fabio Fazio è uno di quei personaggi televisivi che potrà godersi una pensione d’oro quando deciderà di lasciare Che tempo che fa e appendere il microfono al chiodo, dedicandosi alle sue passioni e alla sua famiglia. Però la risposta piccata della sua collega Luciana Littizzetto, sempre allo stesso magazine, non è tardata ad arrivare: “Senza lavoro poi lui rompe i maroni”.

Inoltre il conduttore ha aggiunto che non pratica alcun tipo di sport, pensa che faccia male, e che l’idea di annoiarsi e perdere tempo lo affascina. Il successo del talk show del Nove è merito di una grande squadra di lavoro e parlando di pensione proprio Mara Venier ha annunciato che per il prossimo anno dirà addio a Domenica In: sarà la volta buona?

