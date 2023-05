Fabio Fazio lascia la Rai/ Cachet stellare anche sul Nove? L’indiscrezione

Fabio Fazio: arriva sul Nove con un contratto di quattro anni

Nei giorni scorsi il gruppo Warner Bros Discovery ha annunciato l’arrivo di Fabio Fazio, con un contratto lungo quattro anni che porterà su Nove “Che tempo che fa” con Luciana Littizzetto la domenica sera da settembre 2023. Il conduttore di Savona è spesso stato criticato per i suoi cachet stellari, ma il programma ha sempre chiuso in positivo: “Le regole le fa il mercato, nessuno regala nulla. Il programma costa 450 mila euro, 15 secondi di pubblicità costano 40mila euro. Considerando 16 minuti di pubblicità, si fa presto a comprendere costi e ricavi”, aveva dichiarato qualche tempo fa lo stesso Fazio.

Fabio Fazio lascia la Rai: chi prende il suo posto?/ I rumor su Bonolis e Giletti

Qualche anno fa, sulle pagine del Corriere della Sera, Fabio Fazio aveva svelato a quanto ammontava il suo cachet: “2 milioni e 240 mila euro l’anno, per quattro anni. Il totale fa 8 milioni 960.000; ma, non si sa perché, tutti i giornali hanno scritto 11 milioni e 200”.

Fabio Fazio: a quanto ammonta il suo cachet?

Quanto guadagnerà Fabio Fazio sul Nove? “Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile. Per questo siamo impazienti di iniziare a lavorare insieme, certi che questa sinergia possa far crescere ulteriormente il nostro ricco portfolio di canali TV e ancor più in generale il gruppo Warner Bros. Discovery in Italia”, ha fatto sapere Warner Bros. Discovery, senza tuttavia fornire ancora dettagli sul nuovo cachet di Fabio Fazio. Secondo indiscrezioni comparse su diverse fonti, tra le quali anche il Corriere della Sera, Fazio percepirà circa 2.5 milioni a stagione per 4 anni di contratto per un totale di dieci milioni.

Pio e Amedeo, attacco a Fabio Fazio/ "Le sue domande non interessano al pubblico"

LEGGI ANCHE:

Elly Schlein a Che tempo che fa/ Quando twittava: "Fazio Littizzetto voci sgradevoli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA