Fabio Fazio lascia la Rai: chi prende il suo posto?/ I rumor su Bonolis e Giletti

Fabio Fazio passa sul Nove: l’indiscrezione sul passaggio di testimone a Paolo Bonolis

Negli ultimi giorni è letteralmente scoppiato il “caso” Rai: indiscrezioni e certezze hanno dominato l’interesse mediatico in particolare dopo il clamoroso addio di Fabio Fazio. Il noto conduttore di Che tempo che fa, da oltre 40 anni attivo per l’azienda televisiva, ha confermato anche nel corso dell’ultima puntata il suo passaggio di testimone. Il giornalista passerà su Nove per un format che è ancora tutt’altro che definito.

I possibili ribaltoni in casa Rai potrebbero riguardare anche altri protagonisti oltre Fabio Fazio, ma nel frattempo proprio sul suo addio si concentrano buona parte dei rumors. Nello specifico, pare ci sia già un toto nome per la sostituzione del conduttore pronto a passare su Nove. “Fioccano le ipotesi, anche le più ardite come portare Paolo Bonolis in Rai… Un uomo di spettacolo che ha condotto anche talk come Il senso della vita, che il conduttore avrebbe già cercato di portare in Rai”. Questo quanto scritto dal Corriere della Sera e riportato da LaNostraTv.

Dunque, con l’addio di Fabio Fazio potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Rai di Paolo Bonolis, fresco della pausa estiva del suo quiz show di Canale 5: Avanti un altro. Stando alle informazioni già note, il programma dovrebbe avere un seguito anche per la prossima stagione autunnale ma l’improvvisa questione di Fabio Fazio fuori dalla Rai potrebbe cambiare le carte in tavola. Le voci sul presunto sostituto del conduttore di Fabio Fazio non si fermano però a Paolo Bonolis.

Sempre secondo il Corriere della Sera, un altro grande ritorno sarebbe tra i papabili sostituti di Fabio Fazio dopo l’addio alla Rai. Si tratterebbe di Massimo Giletti che – come riporta LaNostraTv – sarebbe in rottura con Urbano Cairo. Il giornalista impegnato con La7 potrebbe dunque portare per la domenica sera di Rai3 un programma di informazione, in linea con l’impostazione e i format che lo hanno caratterizzato negli ultimi anni. Sempre stando alle indiscrezioni e ipotesi offerte dal quotidiano, anche Luca Barbareschi e Nicola Porro potrebbero essere in lizza per prendere il posto di Fabio Fazio. Il primo però, pare essere una semplice suggestione; il secondo sembra invece destinato ad un altro programma su Rai2.











