Fabio Fazio lascia la Rai e va a Discovery/ “È andata così…”: con lui anche Luciana Litizzetto

Fabio Fazio approderà a Discovery. L’annuncio è giunto dalla stessa società, Warner Bros. Discovery, con un comunicato ufficiale. Con il conduttore, sul Nove, a partire dal prossimo autunno, ci sarà anche Luciana Littizzetto.

“È andata così”, ha detto Fabio Fazio intercettato da Repubblica, senza commentare ulteriormente la scelta della Rai che, secondo quanto trapelato, non avrebbe rinnovato il contratto al padrone di casa di ‘Che tempo che fa’.

Fabio Fazio, accordo di 4 anni con Discovery

Fabio Fazio, che ha condiviso su Twitter la notizia di Discovery, era entrato nel mirino del nuovo corso della tv pubblica voluto dal governo Meloni, partito in primis dalle dimissioni dell’amministratore delegato nominato da Mario Draghi, Carlo Fuortes, e dall’arrivo a Viale Mazzini di Roberto Sergio, considerato in quota Fratelli d’Italia. Come si può apprendere nel comunicato di Discovery, l’accordo avrà la durata di quattro anni e “nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo Warner Bros”, ha reso noto la società.

Del progetto, appunto, farà parte anche Luciana Litizzetto, “stella della comicità italiana e protagonista” insieme al conduttore “di uno dei binomi artistici di maggior successo, tra i più lunghi e proficui nella televisione italiana”. Fazio lascerà quindi la Rai dove lavora da quarant’anni. “Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera”, – ha commentato Alessandro Araimo, GM Italy &Iberia di Warner Bros. Discovery.

Alessandro Araimo sull’arrivo di Fabio Fazio: “Siamo impazienti di iniziare a lavorare insieme”

Alessandro Araimo, ha poi commentato l’arrivo di Fabio Fazio a Discovery, affermando: “Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile. Per questo – ha aggiunto il GM Italy &Iberia di Warner Bros. Discovery – siamo impazienti di iniziare a lavorare insieme, certi che questa sinergia possa far crescere ulteriormente il nostro ricco portfolio di canali TV e ancor più in generale il gruppo Warner Bros. Discovery in Italia.

Un gruppo media leader a livello globale che – ha continuato il manager – in questi anni ha svolto un ruolo determinante nel far crescere l’industria culturale del Paese, proponendo alla platea italiana un modello nuovo di fare contenuti, capace di distinguersi grazie a generi diversi e contemporanei e di creare con il pubblico un legame solido e di reciproca fiducia spaziando dalla televisione al cinema, dallo streaming ai games e molto altro ancora“. Nel corso di Domenica In di oggi, 14 maggio 2023, Mara Venier, nel suo salotto ha citato Fazio: “Dovevo averlo in collegamento ma non può”.

