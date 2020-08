FABIO FAZIO/ Luciana Littizzetto: “Sembra bacchettone ma è molto divertente…”

Fabio Fazio è ormai uno dei volti più di successo dell’emittente pubblica e non solo per la guida di Che tempo che fa e dello spinoff Che fuori tempo che fa. Il dubbio però è emerso subito, quando si è iniziato a parlare dei prossimi palinsesti: ci sarà ancora? E su quale emittente andrà a finire? Dopo aver militato su Rai 2, Fazio finirà sul terzo canale di Mamma Rai, come sempre in coppia con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto. “Ho in mente l’idea di un nuovo programma di intrattenimento sulla storia della televisione”, ha rivelato il conduttore a Sorrisi, parlando dei suoi progetti futuri. Sarà quindi uno show che seleziona i momenti d’oro del piccolo schermo, quando la tv aveva ancora una funzione sociale per le famiglie italiane. “Adesso la generazione dei miei figli non sa cosa sia un canale o la rete”, ha aggiunto, “per loro è tutto ‘on demand’: il palinsesto se lo costruiscono da soli, personalizzato. Ma c’è stato un tempo in cui il teleschermo, quel mobile di casa con la gondola sopra, aveva un significato. Ecco, io vorrei, in modo lieve e leggero, raccontare e far capire quella tv lì, quella con la gondola sopra”. Nel frattempo si è dichiarato felice dell’accoglienza ricevuta da Franco Di Mare, il direttore di rete. “Siamo in sintonia”, ha sottolineato, “con lui c’è davvero una bella intesa e lo ringrazio”.

FABIO FAZIO, LUCIANA LITTIZZETTO: “LUI E’ MOLTO DIVERTENTE”

Fabio Fazio sta traslocando ancora una volta, almeno per quanto riguarda il suo Che tempo che fa. Dopo aver tenuto banco per tanti anni sul primo canale della Rai ed essere passato sul secondo, per il conduttore è arrivato il momento di concentrarsi su Rai 3. Le polemiche però continuano a colpirlo, ovviamente per quanto riguarda i compensi ricevuti. In particolare è Daniele Luttazzi a puntare ancora una volta il dito contro il cachet del conduttore, tramite le pagine de Il Fatto Quotidiano. “Con due milioni di ascoltatori, sono 1 euro a spettatore, quando il compenso di altri big va da 20 a 30 centesimi a spettatore”, ha detto Luttazzi, “quanto al costare meno, la domenica, per coprire le tre fasce dalla prima serata a mezzanotte, Rai 1 spende tre volte tanto perchè si tratta di fiction: non solo fanno ascolti maggiori di Fabio Fazio […] ma possono essere vendute all’estero più volte, a differenza dei talk-show di Fazio”.

Nessuna replica da parte del conduttore, che nelle scorse settimane è finito di nuovo nel vortice delle accuse per via di quanto affermato sui voli e sul fatto che a suo dire non solo non vengano rispettate le norme per il distanziamento sociale, ma che addirittura i passeggeri siano soliti togliersi la mascherina. Parole che hanno spinto un’assistente di volo a far sentire la sua voce (contraria) sui social. Oggi, domenica 9 agosto 2020, Luciana Littizzetto invece sarà ospite di Rai 3 grazie alla replica di A raccontare comincia tu. Un’intervista che ha permesso alla comica anche di parlare del suo rapporto con l’amico conduttore: “Lui è un’ottima persona. Una persona eccellente, sa fare benissimo la televisione ed è anche molto divertente. Adesso sembra un po’ bacchettone ma è molto spiritoso. Quella sua parte lì deve tirarla fuori un po’ di più””.



