Fabio Fazio/ Luciano Littizzetto:”Lo conosco come fosse mio marito”

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, un sodalizio artistico affermato che continua a funzionare nonostante il trascorrere degli anni e il cambiamento delle generazioni. Il conduttore genovese e la comica torinese da oltre 20 anni condividono il palco: sempre insieme anche in programmi diversi, dal Festival di Sanremo a Che tempo che fa. Un’unione iniziata all’inizio degli anni Novanta tramite BravoGrazie e consolidatasi con il nuovo millennio, grazie all’approdo in Rai dell’ex insegnante: dopo la parentesi a Mediaset, la Littizzetto ha preso parte al cast di Quelli che il calcio sfoggiando nuovi personaggi, basti pensare a Babooskha e Bianca Eberni. Il rapporto tra i due è proseguito nel 2005 grazie a Che tempo che fa, appuntamento settimanale Rai che ha messo in risalto la vena comica della Littizzetto: monologhi spumeggianti e irriverenti su temi d’attualità, con Fazio nelle vesti di spalla per le gag. Come dicevamo, i due sono stati protagonisti anche al Festival di Sanremo 2013 e all’edizione 2014. Fino ai giorni nostri ed a Che tempo che fa…

FABIO FAZIO E LUCIANA LITTIZZETTO, UN SODALIZIO CHE FUNZIONA

In un’intervista rilasciata recentemente ai microfoni di Sette, Luciana Littizzetto ha parlato così del rapporto con Fabio Fazio: «Bello lavorare con lui, bello continuare intanto a mandare avanti moltissime belle cose distanti da questo tipo di lavoro. Fabio ha classe e impegno, ti dà insieme l’impressione di essere coinvoltissimo in quello che sta facendo e intanto di pensare già a quello che farà dopo». Simpatia e serietà, ingredienti miscelati alla perfezione anche grazie agli straordinari tempi televisivi: «Mi fa parlare e a me piace da matti. Mi piace parlare di tutto con tutti: e dovrei non essere felice di avere pure chi mi ascolta? E, a proposito, mi va anche di sottolineare che la pronuncia piemontese mi aiuta: credo che nessuno declami bene balengo come faccio io quando mi rivolgo a chi non mi piace».

LUCIANA LITTIZZETTO: “CONOSCO FABIO FAZIO COME FOSSE MIO MARITO”

Dopo le voci su una possibile separazione artistica, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sembrano destinati a condividere il piccolo schermo ancora per lungo tempo. Senza dimenticare che insieme hanno anche partecipato ad un progetto cinematografico, doppiando nel 2015 rispettivamente moglie e marito nel film Minions. Del resto già nel 2015 Luciana Littizzetto aveva smentito una possibile rottura tra i due: «Se non mi stanco? No. È come quando uno è innamorato. Non è che dopo un po’ di anni che sei innamorato dici: va beh, adesso però lo devo lasciare lo stesso perché è troppo che stiamo insieme. Se si sta bene non ci si lascia. Io Fabio lo conosco come fosse mio marito. È un sapiente, checché se ne dica è un vero intellettuale e ha una capacità pazzesca di pensare le trasmissioni», le sue parole a La Stampa. Lunga vita a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, tra le coppie tv più amate di sempre…



