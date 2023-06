Fabio Fazio punta su Tommaso Zorzi?/ L’indiscrezione sulla nuova edizione di Che tempo che fa

Tommaso Zorzi nuovo volto di Che tempo che fa con Fabio Fazio?

Dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai, il conduttore di Che tempo che fa è sbarcato sul Canale Nove di Discovery ed è pronto ad una nuova avventura televisiva. Il programma sarà sempre lo stesso, quello che negli anni è diventato un vero e proprio cult della televisione italiana, così come le logiche e la macchina organizzativa non dovrebbero cambiare. Potrebbero però esserci alcune grosse novità nel cast, che non dovrebbe subire rivoluzioni significative ma solo l’aggiunta di qualche volto nuovo, come quello di Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi, il nuovo fidanzato è Andrea Incontri?/ Lo scoop di Chi

Secondo un’indiscrezione di TvBlog, infatti, il giovane showman ed ex vincitore del Grande Fratello Vip potrebbe sbarcare alla corte di Fazio nella nuova edizione di Che tempo che fa. Trattasi al momento di una semplice indiscrezione, dal momento che i palinsesti di Discovery devono ancora essere pubblicati. Quello che però trapela è che l’ex conduttore Rai sta perfezionando il suo approdo sul Nove, così come la nuova edizione del programma, che potrebbe avere proprio Zorzi come novità di spicco (anche se non è ancora noto quale sarà il suo ruolo).

Tommaso Zorzi, la foto con il figlio di Aurora Ramazzotti commuove il web/ Il particolare

Novità e grandi conferme della nuova edizione di Che tempo che fa

Per Tommaso Zorzi non è un nuovo arrivo su Discovery, essendo già stato protagonista sul Canale Nove nel corso degli ultimi anni, Nel 2021 lo abbiamo visto in giuria a Drag Race Italia, oltre ad aver preso parte ai programmi Questa è Casa Mia e Tailor Made – Chi ha la stoffa?. Per quanto riguarda Che tempo che fa, invece, non ci saranno sostanziali cambiamenti. Il team di autori e collaboratori di Fabio Fazio non cambierà e, come riporta sempre TvBlog, è confermata Monica Tellini, che da anni si occupa di selezionare gli ospiti, soprattutto internazionali.

Fabio Fazio, ansia per la figlia: "La sto aspettando da 35 minuti"/ "Sono in attesa che finisca la festa..."

Inoltre ci sarà qualche cambiamento in termini estetici, con il rinnovamento di colori, loghi e luci della trasmissione, mentre i principali personaggi al tavolo di Fazio dovrebbero essere confermati, come Nino Frassica, Teo Teocoli, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e non solo. Tommaso Zorzi potrebbe dunque essere la grande novità della nuova edizione. Fazio sembra voler scommettere su di lui, anche perché condivide con il giovane showman l’agente. Entrambi sono infatti rappresentati dalla Itc 2000 di Beppe Caschetto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA