Fabio Fazio si opera: salta Che tempo che fa del 28 febbraio/ “Non potrò parlare”

Fabio Fazio salterà la prossima puntata di Che Tempo che fa, quella inizialmente in programma per domenica 28 febbraio. Tutta colpa di un piccolo intervento chirurgico a cui lo stesso conduttore di casa Rai dovrà sottoporsi. “Non ci saremo la prossima domenica”, aveva spiegato ieri sera in chiusura di programma, quindi la questione è stata ribadita stamane sul Twitter ufficiale dello show di casa Rai Tre: “Noi non ci vediamo la settimana prossima, devo fare un piccolo intervento che non mi consentirà di parlare per qualche giorno. Appena sarà possibile saremo di nuovo qua”.

Non è stato specificato quale sia l’intervento a cui il conduttore dovrà subire, ma stando a quanto scrive il quotidiano IlGiornale, si tratta di un’operazione a cui lo stesso “dovrà sottoporsi con urgenza nel corso dei prossimi giorni”. Nulla di grave supponiamo, e tenendo conto che lo stesso ha spiegato che non potrà parlare per qualche giorno, non è da escludere che si tratti di un’operazione alla gola o alla bocca. L’annuncio è stato dato dopo la super intervista a Bill Gates, con Fabio Fazio che ha sorpreso i telespettatori, rendendo comunque maggiore chiarezza sul fatto che già nella puntata di ieri si sia parlato del Festival di Sanremo.

FABIO FAZIO SI OPERA, IL CONDUTTORE RASSICURA: “INCIDENTI DEL NOSTRO MESTIERE”

Solitamente Che tempo che fa approfondisce l’argomento durante la domenica prima dell’appuntamento con la prestigiosa kermesse musicale (in questo caso il 28 febbraio), ma di fatto lo “speciale Sanremo” è andato in onda ieri, con Fabio Fazio che ha deciso di collegarsi con i colleghi Amadeus e Fiorello in diretta dal teatro Ariston (show che partirà fra una settimana e un giorno, martedì 2 marzo 2021). Intanto sui social network è partito il tam tam, come i naviganti che si sono domandati quale sia il problema di saluto del conduttore, ma lo stesso, scherzando con la sua storica spalla, Luciana Littizzetto, ha cercato di rassicurare i telespettatori: “Sono gli incidenti del nostro mestiere. Si tratta di un piccolo intervento che però non mi consentirà di parlare per alcuni giorni”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA