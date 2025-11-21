Fabio Ferrari svela il motivo per cui ha rifiutato l'Isola dei Famosi e svela perché i reality non rappresentano un programma a cui parteciperebbe.

Fabio Ferrari è un attore con 40 anni di carriera, amatissima per il ruolo di Chicco Lazzaretti della serie 3aC che, negli anni Ottanta, fu un vero successo. Da quel momento, la carriera di Fabio Ferrari non si è più fermata se non nel periodo del Covid durante il quale si è reinventato diventando un barman professionista. Oggi, però, è tornato alla recitazione con diversi spettacoli teatrali e, sui social, pubblica video che diventano poi virali.

Filippo Magnini, infortunio a Ballando con le stelle 2025: come sta?/ "Ho il collo mezzo bloccato"

Proprio sui social ha pubblicato un video in cui racconta di essere stato contattato dall’agente che gli comunica di aver ricevuto una proposta dall’Isola dei Famosi. L’attore, così, pensa di incontrarli ma poi scopre che non c’è il budget né per l’hotel né per il treno rifiutando di andarci anche perché non considera l’Isola adatta a lui. Contattato da Fanpage, l’attore ha così spiegato nel dettaglio le sue motivazioni.

Mattia e Grazia ai ferri corti al Grande Fratello 2025/ Lei offesa da una frase; cosa ha detto Scudieri

Fabio Ferrari, le parole sull’Isola dei Famosi

Ai microfoni di Fanpage, Fabio Ferrari ha raccontato che l’agente gli ha poi spiegato che è stato l’agente a proporlo all’Isola dei Famosi, ma l’attore non è tornato indietro. “Bisogna sempre avere presente chi hai davanti. Io sono un attore con quarant’anni di esperienza, con una storia, una popolarità. Non puoi trattarmi come un pischello che cerca il provino per avere visibilità. Io sono io, se quindi mi vuoi vedere, mi vedi e basta. Ci vuole rispetto. Non voglio i ponti d’oro, non voglio la limousine, ma non mi puoi dire di prendere il treno in giornata perché non solo non c’è l’hotel, ma neanche il rimborso del treno. Poi, magari, uno mangia pure durante la giornata, no? Magari prendi anche un taxi. Oltre al fatto che poi non c’è nessuna garanzia di essere preso“, ha raccontato.

Selvaggia Lucarelli lascia Ballando con le stelle per Mediaset?/ La reazione di Milly Carlucci

Ad oggi, tuttavia, Fabio Ferrari non si vede neanche concorrente di altri reality come Ballando con le stelle. “Sono alto un metro e cinquanta, dove vado? Ma manco se me danno un miliardo. Ogni volta che li vedo ballare dico: “Madonna, ma come fanno? Che coraggio!”. Anche la dimensione del reality non è roba per me. Perché mi vergogno. Se c’è da chiacchierare, io chiacchiero. Se mi devi mettere una telecamera addosso per 24 ore al giorno, finisce che sbrocco. Potrebbe venire fuori una parte di me che preferirei tenere privata“.