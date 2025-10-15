Fabio Fognini, chi è il marito di Flavia Pennetta: "Un giorno il nostro rapporto è cambiato all'improvviso"

Flavia Pennetta sarà tra gli ospiti della prima puntata stagionale di This is me, il programma di Canale Cinque condotto da Silvia Toffanin. La tennista, come noto, è moglie di Fabio Fognini. I due sono infatti legati da molti anni e con il passare del tempo hanno anche allargato la famiglia, mettendo al mondo i figli Federico, nato nel 2017, poi Farah nel 2019 e Flaminia venuta al mondo nel 2021. Tra Flavia Pennetta e Fabio Fognini l’amore prosegue a gonfie vele da anni e riguardo al loro primogenito hanno raccontato la sua passione per la danza, che potrebbe portare il ragazzo a vivere una vita diversa da quella dei genitori, nonostante il bambino segua anche il tennis, lo sport praticato dal madre fino a pochi mesi fa.

Fabio Fognini e Flavia Pennetta sono uniti dallo sport che hanno praticato praticamente per una vita, riguardo al suo addio al tennis la nativa di Brindisi ha raccontato: “All’inizio, dopo il mio ritiro, non mi piaceva guardare il tennis. Seguivo solo Fabio (Fognini), ma non avevo voglia di guardare una partita intera per piacere. Adesso sì” ha confidato la moglie di Fabio Fognini a riguardo.

Fabio Fognini e Flavia Pennetta: “Un giorno il nostro rapporto è cambiato”

I due tennisti hanno raccontato come con il passare degli anni siano cambiati i loro rapporti, che da semplici amici hanno confidato di aver vissuto una pagina diversa del loro legame. Tutto è nato una sera a Barcellona, dove entrambi vivevano:

“Ci siamo trovati, un giorno è cambiato il nostro sguardo. Noi scherzavamo sul nostro rapporto e dicevamo se dovessimo fidanzarci, la nostra storia sarebbe una bomba” hanno raccontato i due in coro riguardo alla relazione che vivono da ormai diversi anni e grazie alla quale hanno messo al mondo tre figli.

