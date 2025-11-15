Chi è Fabio Fognini a Ballando con le stelle 2025: la moglie Flavia Pennetta, i figli, l’addio al tennis e il ‘dietrofront’ di Selvaggia Lucarelli.

Prima sui campi da tennis in giro per il mondo, ora in pista a Ballando con le stelle 2025; Fabio Fognini, da buon sportivo, ha portato nello show una buona dose di agonismo e in queste settimane nello show di Milly Carlucci si è distinto non solo per le performance in crescendo ma anche per la grande dedizione nel merito delle prove e dei miglioramenti. Aspetti che stanno premiando dato anche che i voti della giuria sono in crescita e spicca in particolare il giudizio entusiasta di Selvaggia Lucarelli: “Sei la vera sorpresa di questa edizione”.

Da sottolineare anche come, in principio, i giudizi di Selvaggia Lucarelli su Fabio Fognini a Ballando con le stelle 2025 non erano poi così piacevoli. “Sei troppo inespressivo”, aveva commentato dopo una performance la giurata scatenando il dissenso del campione di tennis: “Sei sempre insoddisfatta, qualsiasi cosa faccia non ti va mai bene”. Resta comunque il pregevole percorso dello sportivo che, tra l’altro, è reduce dal doloroso ritiro dal tennis. “Dopo aver dedicato vent’anni della mia vita a questo ovviamente non è facile”, ha dichiarato di recente Fabio Fognini mettendo in evidenza quanto sia difficile mettere da parte la propria carriera.

Flavia Pennetta, moglie di Fabio Fognini: dall’amicizia all’amore

Fondamentale per Fabio Fognini è stato il supporto della famiglia, degli affetti; la moglie Flavia Pennetta e i figli – Federico, Farah e Flaminia – hanno vissuto con lui il contraccolpo del ritiro dal tennis. Lei tra l’altro può comprendere bene le emozioni del marito dato che per anni hanno condiviso gioie e dolori del medesimo sport. Colpisce infatti anche la genesi del loro amore, partita proprio dall’amicizia nata in campo e poi sfociata in un amore viscerale: “Ci siamo sempre confortati tanto, poi improvvisamente il nostro sguardo reciproco è cambiato”.

Il matrimonio tra Fabio Fognini e sua moglie Flavia Pennetta risale al 2016; un grande passo che il campione di tennis ha voluto a tutti i costi una volta appresi i sentimenti per la collega. “Quando ho capito che ero innamorato di lei la prima cosa che le ho chiesto è stata: vuoi essere la madre dei miei figli?”. E così è stato, le nozze e poi la nascita di 3 splendidi bambini: Federico, Farah e Flaminia.