Flavia Pennetta è la moglie dell'ex tennista Fabio Fognini. I due sono molto legati alla famiglia ed hanno tre figli Federico, Farah e Flaminia

Flavia Pennetta è la moglie di Fabio Fognini, ex tennista e concorrente della trasmissione Ballando con le Stelle, programma tv Rai che vede la conduzione di Milly Carlucci e che andrà in onda sabato 29 Novembre 2025. Flavia e Fabio sono molto legati ed hanno un rapporto molto unito, insieme ovviamente al rapporto con i tre figli.

Flavia Pennetta nasce il 25 Febbraio 1982 ed è riconosciuta come una delle tenniste nonchè sportive più forti di tutti i tempi. Fin da piccola Flavia coltiva la sua passione per questo sport e pian piano arrivano una serie di grandi successi, fino a quello più importante e nel 2015 si ritira dopo aver vinto gli Us Open, in finale contro l’amica e avversaria Roberta Vinci.

Per quel che riguarda la vita privata la donna ha avuto in passato una storia con Carlos Moya, ma i due si sono lasciati dopo che lui l’ha tradita con Carolina Cerezuela. Poi nasce la storia con Fabio Fognini ed i due si sposano l’11 Giugno 2016 e poi i due hanno tre figli, Federico, Farah e Flaminia, rispettivamente di 8, 6 e 4 anni.

Flavia Pennetta e il rapporto particolare come Fabio Fognini

La storia tra Flavia Pennetta e Fabio Fognini inizia con i due che all’inizio sono solo amici e poi intraprendono una storia con la donna che ha raccontato a Verissimo: “Ci cercavamo e ci vedevamo spesso perchè vivevamo a Barcellona, eravamo amici ma un giorno il nostro sguardo è cambiato”.

Flavia ha raccontato a Silvia Toffanin di come sia stata lei a provarci per prima perchè Fabio aveva paura di prendere un palo, cosi la Pennetta ha raccontato: “Un giorno gli ho detto vieni avvicinati, e alla fine l’ho baciato” cosi è nata la loro storia e poi recentemente Flavia Pennetta ha parlato della loro storia nel programma tv This is Me:

“Ho avuto la fortuna di trovare la persona che non avrei mai pensato dopo una delusione d’amore, Fabio Fognini. La mia famiglia è il mio trofeo più grande” e la donna ha raccontato di come Fognini sia stato fondamentale non solo per quel che riguarda lo sport ma anche per la famiglia.