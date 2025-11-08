Fabio Fognini spiazza tutti a Ballando con le stelle: il commento della sorella Fulvia e il loro rapporto speciale

In queste settimane, Fabio Fognini si sta facendo conoscere dal pubblico in una nuova veste, grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle. Nel corso delle puntate, il tennista sta infatti mostrando non solo un grande talento nel ballo, ma un carattere frizzantino e carismatico. Ma, ciò che ancora non si conosce molto di lui è la sua vita privata. Ad esempio, Fabio è molto legato alla famiglia, in particolare, alla sorella Fulvia, con la quale condivide un rapporto profondo. Fulvia Fognini è nata ad Arma di Taggia, in Liguria, ed è tre anni più piccola del fratello.

Cresciuti in una casa dove lo sport era una presenza costante, i due hanno condiviso fin da piccoli l’amore per il tennis. Fulvia, infatti, da ragazzina ha praticato lo sport a livello agonistico, arrivando a vincere diversi tornei giovanili regionali, ma ha scelto presto di seguire un’altra strada. Oggi è sposata con Giuseppe, con cui ha un figlio, e si divide tra famiglia e lavoro, mantenendo un profilo basso ma sempre vicino al fratello, soprattutto nei momenti più importanti della sua carriera.

Fabio Fognini a Ballando con le stelle: le parole della sorella Fulvia

Fulvia sta mostrando grande supporto per il fratello Fabio per il suo percorso a Ballando con le stelle, lasciandogli sempre messaggi pieni di affetto sui social. Recentemente, infatti, ha pubblicato una foto in cui si vede il tennista ballare insieme alla sua maestra, alla quale ha aggiunto la didascalia: “Strepitoso! Hai mostrato una grinta e un’autoironia che non ci aspettavamo. Sciolto, disinvolto ed elegante ci hai stupiti! Continua a divertirti così e a farci divertire! Vai babo!”. Al che, Fabio ha repubblicato la storia, scrivendo: “La strada è lunga sis (sorella)…”.