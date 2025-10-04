Fabio Fognini e il legame col primogenito Federico, il primo figlio avuto dalla compagna Flavia Pennetta: dal siparietto a Wimbledon a...

Fabio Fognini e Flavia Pennetta, famiglia unita e numerosa: tre figli in nove anni d’amore

Forse non tutti sanno che dalla storia d’amore tra Fabio Fognini e Flavia Pennetta sono nati la bellezza di tre figli. La famiglia Fognini oggi vive a Barcellona, luogo che ha fatto da sfondo alla relazione tra i due sportivi, saliti all’altare nell’ormai lontano 2016. Curioso che da quando Fabio Fognini ha preso parte alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, anche il figlio Federico sembra aver trovato la sua strada.

Pare infatti che il figlio di Fabio e Flavia voglia intraprendere la carriera di ballerino e, per questo motivo, ora vorrebbe iscriversi a scuola di danza. Federico, ricordiamo, è il primogenito della coppia, nato nel 2017, un anno dopo il matrimonio tra Fabio e Flavia. Il secondo figlio è invece arrivato nel 2019, Farah, mentre nel 2021 è nata la piccola Flaminia.

Fabio Fognini, il gesto il figlio Federico durante la sfida con Alcaraz non è passato inosservato

La scorsa estate Fabio Fognini è stato protagonista di un siparietto a Wimbledon con Alcaraz, per amore del figlio Federico che desiderava tanto la sua maglietta. Così al termine della sfida, Fabio non ci ha pensato due volte ad avvicinarsi allo spagnolo per avanzare la sua richiesta speciale. “Charlie, nello spogliatoio devi darmi la maglietta per Federico”, le parole di Fognini.

Musica per le orecchie di Federico, grandissimo fan di Alcaraz. Prima dell’iconico scontro in campo, Fognini aveva rivelato che il figlio aveva preventivato la sconfitta con il suo idolo. “Mi ha detto ‘papà, hai visto, giochi contro Carlitos! Ma tanto perdi, lui è nettamente più forte'”, la previsione azzeccata di Federico. Ora, però, a quanto pare, anche il ballo è entrato a far parte dei suoi interessi.

