Fulvio e Silvana sono i genitori dell'ex campione di tennis Fabio Fognini, ora protagonista a Ballando con le Stelle. La loro famiglia è stata molto unita.

Fulvio e Silvana sono i genitori di Fabio Fognini, ex tennista e grande protagonista dello sport italiano e ora protagonista della trasmissione Ballando con le Stelle, programma Rai dove l’ex sportivo si sta cimentando con discreti risultati e sta provando una nuova e incredibile esperienza. E chi sono i genitori di Fognini?

Fulvio e Silvana sono personaggi non legati al mondo dello spettacolo e non si conosce molto della loro vita privata ma hanno una famiglia molto unita, insieme a Fabio e all’altra loro figlia, Fulvia. La coppia ha avuto un ruolo chiave nella crescita del figlio e hanno sempre sostenuto il ragazzo, seguendolo sempre durante i tornei.

In particolare il padre di Fognini viene riconosciuto nel circuito tennistico come un personaggio diverso dagli altri, mai banale e grande tifoso del figlio. Nel circuito si faceva chiamare Fufo ed è molto legato alla famiglia. Parlando del figlio alla federazione italiana l’uomo ha raccontato: “Fabio è sempre stato un bambino tranquillo, in campo dava un’immagine diversa ma nella realtà non era cosi, parliamo di un ragazzo generoso che aiuta chi è in difficoltà senza dirlo a tutti”.

Fulvio Fognini e il nuovo ruolo di nonno, un grande legame con il figlio Fabio

Nel corso della sua carriera Fabio Fognini è sempre stato un ragazzo molto esuberante in campo e Fulvio ha raccontato come ha iniziato il figlio: “E’ iniziato tutto quando aveva 4 anni, palleggiava con il muro per ore ed ore. Io e mia moglie ci riteniamo fortunati, ho avuto il piacere di godermi i figli fino in fono e di mettermi sempre in azione per loro”.

Negli anni Fulvio ha sottolineato di aver fatto corposi investimenti per la crescita tennistica del figlio e si è parlato addirittura di cifre vicino ai 200 mila euro, e i risultati di Fabio li hanno ampiamente ripagati. Per il figlio Fulvio ha scelto diversi allenatori di livello, come ad esempio Andrea Gaudenzi, ed ha avuto un ruolo molto importante nella crescita della sua carriera.

Fulvio – cosi come il figlio – è un grande tifoso dell’Inter e grande amico dell’ex giocatore Alessandro Altobelli. Negli anni ha lavorato anche nel mondo del calcio come dirigente del Taccia, la squadra del suo paese. Per quel che riguarda la madre Silvana non si conosce molto della sua vita, ma sappiamo che ha sempre sostenuto le aspirazioni dei suoi figli.